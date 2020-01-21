HABER
  4. Yarıyıl tatilinde Umre seferi

Yarıyıl tatilinde Umre seferi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatilinde Umre’ye gitmeyi tercih eden vatandaşlar, kutsal topraklara ulaştırılıyor.İnanç ve kültür turizmi alanında yurt içi ve yurt dışı turlarla hizmet veren İrfan Turizm’in 2020 yarıyıl dönemi Umre seferi başladı.

Yarıyıl tatilinde Umre seferi

Yarıyıl tatilinde Umre’ye gitmeyi tercih eden vatandaşlar, kutsal topraklara ulaştırılıyor.
İnanç ve kültür turizmi alanında yurt içi ve yurt dışı turlarla hizmet veren İrfan Turizm’in 2020 yarıyıl dönemi Umre seferi başladı. İrfan Turizm’in yarıyıl Umre turuna 32 erkek, 27 kadın ve 8 çocuktan oluşan 67 kişilik grup, İrfan Turizm Genel Müdürü Galip Bilecen ve tur rehberi Osman Gül eşliğinde kutsal topraklara uçtu.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir açıklama yapan Tur rehberi İlahiyatçı Osman Gül, “Yarıyıl dönemi Umre seyahati 15 gün sürecek, ilk olarak Mekke-i Mükerremeye ulaşacağız ve burada 10 gün kalarak Umre, tavaf ve ziyaretlerde bulunacağız” dedi.
Gül; Mekke-i Mükerreme ziyaretlerinin akabinde server-i alem, iki cihan güneşi Peygemberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselamın mübarek beldesi olan Medine-i Münevvereye geçeceklerini, Mescid-i Nebevi’yi ziyaret edeceklerini, Hz. Muhammed Efendimizin kabrinin bulunduğu Hücre-i Saadet’i selamlayacaklarını, Peygamber efendimizin kabri ile minberi arasında yer alan Ravza-i Mutahhara’da namaz kılıp Ümmet-i Muhammed’e, İslam Alemine dua edeceklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
Pazara soba kurdular; hem ısınıyorlar hem de ürünlerini koruyorlarPazara soba kurdular; hem ısınıyorlar hem de ürünlerini koruyorlar
Rusya’da köy evinde yangın: 11 ölüRusya’da köy evinde yangın: 11 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da operasyon! Aralarında iş adamları da var

Gassal Hamza Özken: Bu mesleği herkes yapamaz

Yapılması zor mesleklerden biri: Cesaret, güç ve kuvvet istiyor

'Gönül ilişkisi' dedikodusu çıkarıp amirine 'Herkesin dilindesin' diye mesaj atınca... Yargıtay'dan karar

Amiri hakkında dedikodu çıkarıp 'Herkesin dilindesin' diye mesaj atınca... Yargıtay'dan karar

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

Isparta’da 44 yaşındaki adam evde ölü olarak bulundu

44 yaşındaki adamın sır ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.