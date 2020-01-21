Yarıyıl tatilinde Umre seferi

Yarıyıl tatilinde Umre’ye gitmeyi tercih eden vatandaşlar, kutsal topraklara ulaştırılıyor.

İnanç ve kültür turizmi alanında yurt içi ve yurt dışı turlarla hizmet veren İrfan Turizm’in 2020 yarıyıl dönemi Umre seferi başladı. İrfan Turizm’in yarıyıl Umre turuna 32 erkek, 27 kadın ve 8 çocuktan oluşan 67 kişilik grup, İrfan Turizm Genel Müdürü Galip Bilecen ve tur rehberi Osman Gül eşliğinde kutsal topraklara uçtu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir açıklama yapan Tur rehberi İlahiyatçı Osman Gül, “Yarıyıl dönemi Umre seyahati 15 gün sürecek, ilk olarak Mekke-i Mükerremeye ulaşacağız ve burada 10 gün kalarak Umre, tavaf ve ziyaretlerde bulunacağız” dedi.

Gül; Mekke-i Mükerreme ziyaretlerinin akabinde server-i alem, iki cihan güneşi Peygemberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselamın mübarek beldesi olan Medine-i Münevvereye geçeceklerini, Mescid-i Nebevi’yi ziyaret edeceklerini, Hz. Muhammed Efendimizin kabrinin bulunduğu Hücre-i Saadet’i selamlayacaklarını, Peygamber efendimizin kabri ile minberi arasında yer alan Ravza-i Mutahhara’da namaz kılıp Ümmet-i Muhammed’e, İslam Alemine dua edeceklerini belirtti.



