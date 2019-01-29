Yarıyıl tatilini kayak yaparak değerlendiriyorlar

Eren, "Yarıyıl tatili için geldim, gelmişken dağa gelip kar görelim istedik. Kayak takımı kiraladım. Nasıl kayılması gerektiğini hocalar gösterdi, ama biraz zorlanıyorum. Tatil vesilesiyle kayak yapmayı da öğrenmiş oluyorum." dedi.

Hafta sonu 10 bin civarında ziyaretçinin geldiği Karacadağ'da, vatandaşlar hem kayak yapmanın hem de temiz havanın keyfini çıkarıyor.

Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden de gelen günübirlik ziyaretçiler, merkezdeki uzman eğitmenlerden kayağın inceliklerini öğreniyor.

Siverek ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki, halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağı" olarak nitelendirilen Karacadağ, bin 919 rakımıyla bölgenin zirvesinde bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi konumundaki Karacadağ, okulların yarıyıl tatilinde olması dolayısıyla kayakseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden kayak öğrenmek için gelen lise öğrencisi Muhammed Ulutaş da merkezin bölgede tek olduğunu belirterek, "Burası gerçekten çok güzel bir yer, herkese de buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Yarıyıl tatilimi burada geçirdiğim için çok memnunum" ifadelerini kullandı.

7. sınıf öğrencisi Sıla Canpolat ise merkezde kısa sürede kayak yapmayı öğrendiğini, tatilini kayakla değerlendirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Karacadağ Kayak Merkezi İşletmecisi Orhan Atilla kayak yapmayı öğrenmek için kendilerine başvuranlar herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

