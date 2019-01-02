YARIYIL TATİLİNİN GÖZDE ROTALARI - Kış tatilinin gözde üçlüsü: Kapadokya, Erciyes ve Kozaklı

Günün ilk ışıklarıyla sıcak hava balonu turlarına katılarak doğal kaya oluşumlarının bulunduğu vadiler ve peribacalarının otantik atmosferini gökyüzünden kuş bakışı izleme fırsatı bulanlar, balon turunun ardından yaklaşık 1 saatlik araç yolculuğuyla Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşıyor. Burada kayak yapan tatilciler, günün yorgunluğunu yine sadece 1 saatlik araç yolculuğu sonrasında Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki kaplıcalarda atıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Kapadokya bölgesi, yarıyıl tatilinde balon turu, kayak ve kaplıca keyfini aynı gün yaşamak isteyenleri bekliyor.

KAYSERİ/NEVŞEHİR (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN / BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya bölgesi, misafirlerine bir günde hem peribacalarıyla kaplı yörede balon turuna çıkma hem Erciyes Dağı'nda kayak yapma hem de Kozaklı'da kaplıca keyfi çıkarma fırsatı sunuyor.

Kapadokya, Erciyes ve Kozaklı, turistlere tadına doyumsuz bir tatil imkanı sunuyor.

- Eşsiz doğanın adresi: Kapadokya

Kayadan oyma yapıları ve peribacalarıyla kaplı eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel değerleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, yılın farklı dönemlerinde olduğu gibi kış aylarında da konuklarına çeşitli turizm aktiviteleri imkanı sunuyor.

Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinin simgelerinden birisi haline gelen sıcak hava balon turlarıyla, yörenin otantik atmosferi gökyüzünden kuş bakışı izlenebiliyor.

At, ATV motor ve deve ile düzenlenen turlarla peribacaları arasında gezinti yapabiliyor ayrıca doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde yapılan yürüyüşler de turistlere farklı bir deneyim yaşatıyor.

Her bütçeye uygun konaklama imkanına sahip bölgede, otel ve pansiyonların yanı sıra tüf kayaların içi oyularak oluşturulan butik otellerdeki mağara odalarda da konaklanabiliyor.

Güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemek ve Kapadokya'nın muhteşem manzarasını kuş bakışı seyretmek isteyen ziyaretçiler, sıcak hava balon turundan kişi başı 150 avrodan, at ve ATV motor ile organize edilen turlardan ise kişi başı 100 liradan faydalanabiliyor.