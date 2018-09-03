Yarmuk Sanatla Canlanıyor

Amjad Joudeh’in 7 yıl önce terketmek zorunda kaldığı Yarmuk Kampı’ndan hatırladığı en önemli şey, renkli ve yaşamla dolu bir bölge olmasıydı. Ancak yıllar sonra döndüğünde doğduğu yerde savaşın izleri hakimdi.
Genç Filistinli neredeyse tamamen boşalan bölgeye çizimleriyle biraz olsun hayat katmak isteyen 25 gönüllü sanatçıdan biri.
Bir zamanlar evi olan enkazın birkaç metre uzağından Joudeh, yıkımın siyah renklerinin kendisini teşvik ettiğini söylüyor:
“Bu kamp böyle değildi. Renklerle doluydu. Heryerinde yaşam vardı, kamp çok iyi biliniyordu. Siyah bir resim yaptım, acı veren ve zor olan. Yarmuk Kampı’ndaki savaşın etkisi gerçekten rahatsız edici. Bütün binalar ve dükkanlar yıkıldı ve ölümle karanlıktan başka birşey kalmadı.”
Girişim, kar amacı taşımayan “Nur” adlı yerel bir kuruluşla kampın yeniden inşasına sanatla başlamak isteyen Suriyeli ve Filistinli sanatçıların işbirliğiyle yapılıyor.
Arapça ‘çimen’ anlamına gelen Oshb adı verilen projenin amacı, yıkımın görüntüsünü yaşamla değiştirmek.
Suriyeli sanatçı Ashraf Yusuf da projede yeşilin tonlarına ağırlık veren “hayatı gösteren renkler” kullanma hedefinden etkilenmiş:
“Hayatı gösteren renkleri enkazdan çıkarmaya çalışıyorum. Eğer dikkat ederseniz resimde yeşilin farklı tonları var. Bunlar ayrıca grinin de tonları. Gri, yıkımı gösteriyor fakat yeşil bu hareketin adını, canlanmayı temsil ediyor.”
Organizatörler 20 resim yapıldığını ve bu sayının artmasının beklendiğini söylüyor. Ortaya çıkan eserler yakında açılacak sergide gösterilecek.
Sanatçılarsa eserlerini satmaya hiç niyetli değiller.
Suriye hükümeti Mayıs ayında Filistinli mültecilerin yaşadığı en büyük kamp olan Yarmuk’un militanlardan temizlendiğini açıklamıştı.
Kamp, 2012’den buyana ordunun kuşatması altındaydı. Bölgeye 2015 yılında IŞİD’in gelmesinin ardından birçok sivil kampı terketmiş ancak binlercesi geride kalmış, onlar da bir süre sonra kamptan ayrılmıştı.
Kampta yeniden imar çalışmaları başlamamasına rağmen bazı siviller geçtiğimiz haftalarda evlerine dönmeye başladı.
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