Yarmuk Sanatla Canlanıyor

Amjad Joudeh’in 7 yıl önce terketmek zorunda kaldığı Yarmuk Kampı’ndan hatırladığı en önemli şey, renkli ve yaşamla dolu bir bölge olmasıydı. Ancak yıllar sonra döndüğünde doğduğu yerde savaşın izleri hakimdi.

Genç Filistinli neredeyse tamamen boşalan bölgeye çizimleriyle biraz olsun hayat katmak isteyen 25 gönüllü sanatçıdan biri.

Bir zamanlar evi olan enkazın birkaç metre uzağından Joudeh, yıkımın siyah renklerinin kendisini teşvik ettiğini söylüyor:

“Bu kamp böyle değildi. Renklerle doluydu. Heryerinde yaşam vardı, kamp çok iyi biliniyordu. Siyah bir resim yaptım, acı veren ve zor olan. Yarmuk Kampı’ndaki savaşın etkisi gerçekten rahatsız edici. Bütün binalar ve dükkanlar yıkıldı ve ölümle karanlıktan başka birşey kalmadı.”

Girişim, kar amacı taşımayan “Nur” adlı yerel bir kuruluşla kampın yeniden inşasına sanatla başlamak isteyen Suriyeli ve Filistinli sanatçıların işbirliğiyle yapılıyor.

Arapça ‘çimen’ anlamına gelen Oshb adı verilen projenin amacı, yıkımın görüntüsünü yaşamla değiştirmek.