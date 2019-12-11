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'Yaş aldıkça yavaşla ve sağlıklı yaşa'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:37 | Son Güncelleme

ENDOKRİNOLOJİ uzmanı Prof.

'Yaş aldıkça yavaşla ve sağlıklı yaşa'

İZMİR, (DHA)- ENDOKRİNOLOJİ uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, sağlıklı ve uzun yaşama isteğinin herkesin ulaşmak istediği bir hedef olduğunu ama yaşlananların da yaşlanmaktan yakındığını söyledi. Gençlik iddiasıyla zamana ve yaşa meydan okumanın yapılabilecek en büyük yaşamsal hatalardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Bahçeci, "70 yaşındaki birinin, 30 yaşındaki bir kişinin yapacağı sporlara zorlanması onun ani ölümüne yol açar. Yaşam tarzıyla, hareketleriyle zamana ve yaşa uyumlu davranmak sağlıklı ve uzun yaşam için gerekli en önemli faktörlerdir" dedi.
Gelişen bilim ve teknolojinin de etkisiyle sağlıklı ve uzun yaşama isteğinin daha da güçlendiğine dikkat çeken İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahçeci, bu hedefe ulaşmanın çok basit formülünü verdi. 'Spor, egzersiz yap, düzenli beslen ve uykuya dikkat et' olarak açıkladığı formülün basit ancak ayrıntılarının önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bahçeci, yaşlanmanın insana verilmiş çok büyük bir armağan olduğunu söyledi. Yaşlandıkça tüm vücut fonksiyonlarının zamanla bir yavaşlama gösterdiğini ve insanların da bundan yakındığını belirten Prof. Dr. Bahçeci, şöyle konuştu:
"Oysa hayatımızdaki bu yavaşlama aynı zamanda bizi tehlikelerden de koruyor. Mesela hareketlerimiz yavaşlıyor ki kolay hoplayıp zıplamayalım ve düşüp bir yerimizi kırmayalım. Ya da çok hızlı koşamıyoruz ki, sertleşmiş damarlarımızdaki damar sertliği plakları (aterom) yırtılıp kalp krizi, felç ya da ani ölüme sebep olmasın. Bu nedenle spor ya da egzersiz yapma konusu çok önemli. İnsan davranışı, yaşam tarzı ve hareket örneği kesinlikle yaşıyla uyumlu ve barışık olmalı. Zamana veya yaşa meydan okuma biçiminde değil tam aksine zamana ve yaşa uyumlu davranmak, sağlıklı ve uzun yaşam için gerekli en önemli faktörler. Hemen her gün medyada karşımıza çıkan '90 yaşında dağa çıkıyor, 80 yaşında futbol oynuyor, 70 yaşında maraton koşuyor' haberleri sağlıklı ve uzun bir yaşam süresi sağlayan güzel örnekler mi? Hayır, değil. Tam aksine dikkat edecek olursak bu tür önerileri yapan, hatta daha da iddialı olup bu konuda kitap bile yazan insanlar veya bu tür davranışları uygulayan kişiler çoğunlukla ironik olarak daha erken yaşta hayatını kaybediyorlar. Çünkü insan vücudu kişinin yaşına uygun olarak hareket etmeye programlanmış ve kişi 20 yaşındaysa 20 yaşında gibi, 30'unda ise 30, 50'sinde 50, 70'indeyse 70, 90'ında ise 90 yaşının yapabileceği sporları veya aktiviteleri yapmak gerekiyor. Aksi takdirde 70 yaşındaki bir kişinin 30 yaşındaki bir kişinin yapacağı sporlara zorlanması onun ani ölümüne yol açabilmektedir."
'YAŞLANMAK ŞANSIZLIK DEĞİL, BAHTİYARLIKTIR'
Yaşlanan vücudun insana, 'Sakin ol, rahat ol, yaşına uygun davran çünkü risk altındasın' mesajı verdiğini söyleyen Prof. Dr. Bahçeci, futbol, maraton, hızlı koşma gibi sporların, 50 yaş üstüne önerilmediğini vurduladı. Bahçeci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Temiz havada tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklet binme, dans etme (düşmeye dikkat) gibi aktiviteler çok daha yararlıdır. Hem sağlık hem de bu sırada salgılanan 'endorfin' hormonu nedeniyle mutluluk sağlar. Fiziksel aktivitenin mümkün olduğunca sabah sekizden sonra yapılması gerekir. Özetle sağlıklı ve uzun yaşamak için yaşımıza uygun spor yapmalı, dengeli ve sağlıklı beslenmeli, saflaştırılmış besinlerden uzak durulmalı ve karanlık ortamda yeterli süre uyumalıyız. Yaşlanmanın şanssızlık değil bahtiyarlık olduğunu unutmamalıyız."

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