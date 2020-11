Yaş büyütme davası nasıl açılır? Yaş büyütme şartları nelerdir?

Yaş büyütme davası için herhangi bir zamanaşımı yoktur. Kişi Genel Yazım suretiyle nüfusa kaydedilmiş ise 18 yaşını bitirdikten veya ilk nüfus cüzdanını aldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yaş düzeltme, yaş küçültme, yaş büyütme davası açabilmektedir. Bu süre hak düşürücü süredir. Süre bittikten sonra açılacak olan her dava reddedilir.

Eğer kişi yaşını büyütmek istiyorsa, büyütmek istediği yaşta olan kardeşi bulunmamalıdır.

Yaşı düzeltilecek olan kişinin dış görünüşü, nüfusta yazılmakta olan yaşa uygun olmamalıdır.

Kişi yaşını küçültmek istiyorsa, nüfusa kayıt gününden daha önceki bir tarihte doğduğunu iddia etmemelidir.

Daha önce yaş düzeltme, yaş küçültme, yaş büyütme gibi işlemler yapmış olmamalıdır.

Yaş düzeltme, yaş küçültme, yaş büyütme davası açacak olan kişi doğumevi gibi bir kurumda doğmuş olmamalıdır.

Peki, yaş büyütme davası nasıl açılır ve hangi adımlar izlenir?

Davacı kişinin nüfus kayıtları getirtilir. Aynı yaşta ikiz kardeşi olup olmadığı, ana babasının evlenme tarihine bakılır.

Yaş düzeltme, yaş küçültme, yaş büyütme kişi duruşmada hazır bulunmalıdır. Dış görünüşü heyet tarafından incelenir. Tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek kemik yaşı “kemik radyoğrafisi” raporu istenir.

Dava bir avukat aracılığı ile açılıyorsa vekaletnamede mutlaka özel yetki ile görevlendirilir. Yaş düzeltme kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan genel vekaletname ile işlem yapılması mümkün değildir.

2020’de Yaş Büyütme Davası Ne Kadar Sürer?

Gelelim “Yaş büyütme davası ne kadar sürer 2020 yılında bu konuda yapılmış değişiklikler var mıdır? gibi sık sorulan soruların yanıtlarına. Yaş büyütme ve küçültme davalarının ne kadar süreceği yapılacak işlemlere göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak yaş değiştirme davalarının süreci şöyle işlemektedir:

Yaş değişiklik talep eden kişinin yaş değişikliği şartlarını taşıyıp taşımadığının tespiti

Şartların sağlanması halinde avukata vekaletname çıkarılması

Bildirilen iki tanık ile birlikte davanın açılması

Duruşma günü tanıkların beyanı ve mevcut delillerle birlikte mahkemenin yaş değişikliğine karar kılması

Gerekçe kararının yazımı

Kararın mahalli bir gazetede ilan edilmesi

Mahkeme kararının kesinleşmesi

Yaş büyütme davalarında, dava süreci bu şekilde ilerlemekte olup dava süresi ortalama olarak 2 - 4 ay arasıdır. Fakat bu süre mahkemenin yoğunluğuna göre değişebilir. Tüm bunlara ek olarak mahkeme kemik yaşı tespiti talep ederse dosyanın Adli Tıp Kurumuna gitmesi dolayısıyla süreç oldukça uzayacaktır.

Yaş büyütme davalarında dava, doğru yer ve doğru mahkemede açılmalıdır. Nitekim yetkisiz veya görevsiz bir mahkemede açılmış olan dava, mahkeme hâkimi tarafından reddedilecektir. Davacı taraf için de maddi yük ve zaman kaybına neden olacaktır. İşte bu nedenle bu noktalara dikkat edilmeli, mümkün olduğu ölçüde yaş değişikliği davalarında hukuki yardım alınmalıdır.

Yaş Küçültme Davası Dilekçe Örneği

Aşağıda bir adet yaş küçültme davası dilekçe örneği yer almaktadır. Konu hakkında daha detaylı bilgi için örneği inceleyebilirsiniz.

DAVACI: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: …)

Adres

DAVALI: … Nüfus Müdürlüğü

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

Adres

KONU: Yaş düzeltme talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkil, … Nüfusuna bağlı … İl, … ilçe, … cilt, … hane ve … sıra numarasına kayıtlıdır. Müvekkilin nüfus kayıtlarında 19xx yerine 19yy yazmaktadır.

2-) Müvekkilin doğum tarihi 19xx’tir, ancak iş başvurularında ve sosyal ortamlarda nüfusta yanlış yazılan doğum tarihi sebebiyle hukuki sorunlara yol açmaktadır.

3-) Müvekkil 19xx tarihinde … Hastanesi’nde doğmuş olup doğum kaydının ilgili hastaneden celbi adına müzekkere yazılmasını talep etmekteyiz. Müvekkilin ileride daha fazla problem yaşamaması adına doğum tarihinin doğum raporları doğrultusunda düzeltilmesi talebiyle ilgili dava açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TMK ve ilgili her türlü mevzuat

HUKUKİ SEBEPLER: X Devlet hastanesi doğum raporu, nüfus kaydı, tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle; müvekkilin nüfusta belirtilen doğum kaydının doğum raporuna göre düzeltilmesi istemli davanın kabulü yönünde karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av. Ad Soyad

İmza