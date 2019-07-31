HABER

YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.
YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi ve atama dosyalarının ele alınacağı toplantıya, YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri toplantı öncesinde ise Anıtkabir’i ziyaret edecek.

PARTNERÜnlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!Ünlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!
Selin vurduğu Düzce'de SGK borçlarına 1 yıl erteleme (2)Selin vurduğu Düzce'de SGK borçlarına 1 yıl erteleme (2)
Afganistan’da barış her an sağlanabilirAfganistan’da barış her an sağlanabilir

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi

Sürpriz görüşme!

MHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmaz

MHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmaz

CHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisi

CHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisi

Son dakika: Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan 'atama' açıklaması

Tartışılan belediye başkanından açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.