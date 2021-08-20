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"Yaş farkını pozitife çeviriyoruz" demişti! Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya paylaşımı

20.08.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra beraber olduğu Ayça Çağla Altunkaya'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Yaş farkını pozitife çeviriyoruz" demişti! Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya paylaşımı

'Survivor 2021'in çekimlerinin bitmesiyle birlikte TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, yoğun geçen sezonun ardından birlikte tatile çıkmıştı.

Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu Altunkaya ve yakın dostlarıyla çekilen tatil fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Bununla da kalmayan Ilıcalı, sevgilisinin tek başına otururken çektiği bir pozunu Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Şeyma Subaşı'nın ablasıyla pozunu paylaştıAcun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Şeyma Subaşı'nın ablasıyla pozunu paylaştı

Ilıcalı'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile olan ilişkisi hakkında "Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var. İki yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum... Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum, yani o dönemlerim çok mutlu geçti... Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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