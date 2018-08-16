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Yaş gününde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 18:05 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Süleyman G.

Yaş gününde intihar etti

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Süleyman G. (49), yaş gününde kendini ceviz ağacına asarak yaşamına son verdi.
Akhisar'da yaşayan Süleyman G., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Bugün yaş günü olan Süleyman G., Kırsal Dağdere Mahallesi'nde, kendini ceviz ağacına astı. Saat 10.30 sıralarında Süleyman G.'yi ağaçta asılı halde görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Süleyman G.'nin öldüğü belirlendi. Süleyman G.'nin bir süre önce boşandığı tek çocuğunun annesi eski eşinin evine 150 metre mesafede yaşamına son verdiği belirtildi. Süleyman G.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Süleyman G.'nin intihar ile ilgili soruşturma başlattı.

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