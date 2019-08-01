HABER

YAŞ kararları açıklandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 18:38 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatıldı

ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları yayımlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl uzatıldı. YAŞ kararları kapsamında, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

Buna göre, 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle :

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Şeref Öngay

2- Metin Gürak

Tümgeneraller:

1- Veli Tarakcı

2- Erhan Uzun

Tuğgeneraller:

1- Tevfik Algan

2- Halil Soysal

3- Sıtkı Varlı

4- Göksel Sevindik

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tümamiral:

1- Aydın Şirin

Tuğamiraller:

1- Yalçın Payal

2- Aydın Eken

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral

1- Ziya Cemal Kadıoğlu

(Sürecek)

Doktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktıDoktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı
GÜNCELLEME - Otomobildeki uyuşturucuyu "Keita" bulduGÜNCELLEME - Otomobildeki uyuşturucuyu "Keita" buldu
İstiklal Caddesi'nde para saçtı, herkes düşen paraları topladıİstiklal Caddesi'nde para saçtı, herkes düşen paraları topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaş kararları

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Ankara'da iğrenç olay!

Ankara'da iğrenç olay!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

PMYO Giriş sınavı şartları nelerdir, kimler başvurabilir? 2500 öğrenci alımı için kılavuz yayımlandı!

PMYO 2019 başvuru şartları açıklandı!

Zilhicce ayı başlıyor! Zilhicce Ayı ibadetleri neledir, nasıl oruç tutulur?

Zilhicce ayı başlıyor!

İstanbul'da 230'u geçmeyen araca '400 km hız' cezası

230'u geçemeyen araca '400 km hız' cezası

Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.