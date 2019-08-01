YAŞ kararları açıklandı (1)

ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları yayımlandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl uzatıldı. YAŞ kararları kapsamında, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.
Buna göre, 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle :
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller:
1- Şeref Öngay
2- Metin Gürak
Tümgeneraller:
1- Veli Tarakcı
2- Erhan Uzun
Tuğgeneraller:
1- Tevfik Algan
2- Halil Soysal
3- Sıtkı Varlı
4- Göksel Sevindik
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tümamiral:
1- Aydın Şirin
Tuğamiraller:
1- Yalçın Payal
2- Aydın Eken
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneral
1- Ziya Cemal Kadıoğlu
(Sürecek)
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