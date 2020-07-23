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YAŞ Kararları Açıklandı

23.07.2020 16:58 | Son Güncelleme

Alınan kararlar uyarınca TSK’da görevli 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken 51 albay da general ve amiralliğe terfi ettirildi

YAŞ Kararları Açıklandı

Türkiye’nin 2020’li yıllardaki komuta kademesinin şekillenmesinde belirleyici olacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı bugün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Yüksek Askeri Şura’da alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girdi. Şurada, general, amiral ve albaylardan rütbeleri yükseltilecek olanların durumlarıyla, görev süresi uzatılacak olanlar ve kadro bulunmaması ya da yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek olan askerlerin durumları görüşüldü. YAŞ toplantısı, toplam 45 dakika sürdü.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal katıldı.

YAŞ üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir’i ziyaret ettiler.

Görüşmenin ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklamayla kamuoyuyla paylaşıldı.

Alınan kararlar uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken 51 albay da general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından YAŞ kararlarına ilişkin paylaşılan açıklama şöyle:

“30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen 226 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247 olacaktır.

30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir"

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