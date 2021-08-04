YAŞ Kararları Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda alınan kararları Sözcü İbrahim Kalın açıkladı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde komuta kademesinde 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 itibariyle 266 oldu

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir" açıklaması yaptı.

Kalın, YAŞ kapsamında alınan kararla ilgili ayrıca şu bilgileri verdi:

"30 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri'nden Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava Kuvvetlerinden Rafet Dalkıran Korgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri'nden Tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılıç, Gültekin Yaralı, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rafet Kılıç, Rasim Yaldız, Aydın Cihan Uzan Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri'nden Tuğamiral Yalçın kAYAN ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri'nden Tuğgeneral Orhan Gündal Tümgeneralliğe terfi ettirildi."

Toplantı öncesi Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajında şunları ifade etti:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye, ekonomiden savunmaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla operasyonlarına, milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun."

Bu arada Kalın'ın açıklamasında herhangi bir ihraç bilgisi verilmedi.Bu nedenle TSK'ya ait araçla gittiği tarikat evinde üniforması üzerine cübbe giymesi ve sarıķ takması tartışma yaratan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın emekli edildiği iddia edildi.

