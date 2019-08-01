HABER

YAŞ kararları açıklandı; 14 general ve amirale terfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı. Kalın, 14 general ve amiralin üst rütbeye, 40 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı. Kalın, 14 general ve amiralin üst rütbeye, 40 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen YAŞ Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda alınan kararları açıklayan Kalın, 30 Ağustos'tan itibaren 14 general ve amiralin üst rütbeye, 40 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini söyledi. Kalın, 12 general ve amiralin görev sürelerinin 1 yıl, 313 albayın ise 2 yıl süreyle uzatıldığını belirterek, "1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiş, halen 241 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla da 233 olacaktır" diye konuştu.

EMEKLİ OLANLARA TEŞEKKÜR
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert'in korgeneralliğe terfi ettiğini belirten Kalın, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Muammer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kuruman ve Selami Arslan tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Güner, Kutlar Demir, Ali Selim, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aydın tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir" dedi.

Kalın, üst rütbeye yükseltilen askerlerin yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını dilerken, emekli olan general, amiral ve albaylara da hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

ERDOĞAN İMZALADI
Öte yandan YAŞ Toplantısı'nda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. YAŞ kararlarını Erdoğan'a, Tuğgeneral Orhan Gürdal imzalattı. Tuğgeneral Gürdal, geçen yıl da kendi terfisinin bulunduğu kararları albay rütbesindeyken imzalatmıştı. Tuğgeneral Gürdal'ın astsubaylıktan generalliğe hikayesi dikkat çekmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kalın'ın açıklaması

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) -

PARTNERŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktıŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktı
Kartal’da bacakları kopuk halde bulunan kadın cesedinin kimliği belli olduKartal’da bacakları kopuk halde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampındaBakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PMYO Giriş sınavı şartları nelerdir, kimler başvurabilir? 2500 öğrenci alımı için kılavuz yayımlandı!

PMYO 2019 başvuru şartları açıklandı!

Zilhicce ayı başlıyor! Zilhicce Ayı ibadetleri neledir, nasıl oruç tutulur?

Zilhicce ayı başlıyor!

İstanbul'da 230'u geçmeyen araca '400 km hız' cezası

230'u geçemeyen araca '400 km hız' cezası

Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.