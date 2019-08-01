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YAŞ kararları açıklandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 18:41 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı.

Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:

- Kara Kuvvetleri Komutanlığında korgeneralliğe terfi edenler:

1- Tümgeneral İrfan Özsert

Tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Bahtiyar Ersay

2- Tuğgeneral Sezai Öztürk

3- Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan

4- Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut

5- Tuğgeneral Selami Arslan

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Mehmet Cafer Aksoytürk

2- Albay Hikmet Yokarıbaş

3- Albay Ferat Vural

4- Albay Mustafa Cüneyt Arıkan

5- Albay Sezgin Erdoğan

6- Albay Ahmet Gülmüş

7- Albay Mustafa Koşan

8- Albay Berat Acar

9- Albay Fethi Oltulu

10- Albay Hakan Tunç

11- Albay Salih Büyük

12- Albay Metin Eştürk

13- Albay Osman Akyıldız

14- Albay Hacı Halil Osma

15- Albay Ali Fuat Arıkan

16- Albay Halil Ünver

17- Albay Zekeriya Yalçın

18- Albay Oğuz Baykal

19- Albay Mehmet Zeki Eren

20- Albay Halil İbrahim Büyükbaş

21- Albay Adem Çakır

22- Albay Mustafa Üstün

23- Albay Mehmet Avcıoğlu

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tümamiralliğe terfi edenler:

1- Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu

Tuğamiralliğe terfi edenler:

1- Albay Özgür Özcan Altunbulak

2- Albay Mehmet Emre Sezenler

3- Albay Erhan Aydın

4- Albay İmran Alparslan Demirbilek

5- Albay Nihat Baran

6- Albay Rafet Oktar

7- Albay Refik Levent Tezcan

8- Albay Ahmet Cevdet Kaplan

9- Albay Fuat Gedik

10- Albay Hüseyin Sami Uyar

11- Albay Ramis Akın

- Hava Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Erdoğan Gür

2- Tuğgeneral İsmail Günaydın

3- Tuğgeneral İsmail Üner

4- Tuğgeneral Kutlay Demir

5- Tuğgeneral Ali Serin

6- Tuğgeneral Olcay Yılmaz

7- Tuğgeneral Selçuk Aygün

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Ender Kartal

2- Albay Gürel Özusta

3- Albay Gökhan Ergün

4- Albay Aziz Adalı

5- Albay Ertunç Ertufanlı

6- Albay Durmuş Aydemir

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
YAŞ Yüksek Askeri Şûra

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