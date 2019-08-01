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YAŞ kararları açıklandı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 18:56 | Son Güncelleme

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında, bir general yaş haddi nedeniyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi - Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekliye sevk edildi - Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Necdet Tuna ise yaş haddinden emekli oldu

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında, bir general yaş haddi nedeniyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'nın aldığı kararlar yayımlandı.

Buna göre, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Necdet Tuna ise yaş haddinden emekli oldu.

Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle:

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneral:

1- Abdullah Recep

2- İsmail Serdar Savaş

Tümgeneral:

1- Hakan Atınç

Tuğgeneral:

1- Ufuk Demirkılıç

2- Celalettin Bacanlı

3- Engin Durak

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

Tümamiral:

1- Hasan Nihat Doğan

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral:

1- Nihat Kökmen

2- Yılmaz Özkaya

Tümgeneral:

1- Ali Çetinkaya

Tuğgeneral:

1- Ahmet Biçer

2- İmdat Bahri Biber

3- Ersin Eser

Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiller şöyle:

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Tümgeneral:

1- Gürsel Yüz

Tuğgeneral:

1- Erdoğan Baykal

2- Ali Ucarı

3- Orhan Aksoy

4- Hançeri Sayat

5- Erdal Şener

6- Süleyman Ertızman

7- Özgür Tör

8- Tevfik Erkan Olgay

9- Sırrı Yılmaz

10- Nerim Bitlislioğlu

11- Erdem Murat Tatlı

12- Coşkun Kaya

13- İsmail Güzeller

14- Bülent Temizer

15- Turan İnan

16- Mustafa Yaşar Arslanhan

17- Hasan Kaymaz

18- Kemal Kırış

19- Mustafa Barut

20- Osman Dirmencioğlu

21- Nadir Gündüz

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

Tuğamiral:

1- Bülent Olcay

2- Berker Emre Tok

3- Önder Çelebi

4- Ahmet Tunç Veyisoğlu

5- Cemal Özden Yazıcıoğlu

6- Cemalettin Bozdağ

7- Şafak Duruer

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı:

Korgeneral:

1- Muhittin Fatih Sert

Tuğgeneral:

1- Turan Toker

2- Alpay Aydoğan

3- Murat Islıoğlu

4- Cemal Balıkçı

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara YAŞ yaş kararları

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