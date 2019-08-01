YAŞ kararları açıklandı (3)

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında, bir general yaş haddi nedeniyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'nın aldığı kararlar yayımlandı.

Buna göre, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Necdet Tuna ise yaş haddinden emekli oldu.

Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle:

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneral:

1- Abdullah Recep

2- İsmail Serdar Savaş

Tümgeneral:

1- Hakan Atınç

Tuğgeneral:

1- Ufuk Demirkılıç

2- Celalettin Bacanlı

3- Engin Durak

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

Tümamiral:

1- Hasan Nihat Doğan

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral:

1- Nihat Kökmen

2- Yılmaz Özkaya

Tümgeneral:

1- Ali Çetinkaya

Tuğgeneral:

1- Ahmet Biçer

2- İmdat Bahri Biber

3- Ersin Eser

Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiller şöyle: