HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YAŞ kararları açıklandı! Emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?

YAŞ kararları açıklandı! Emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 18:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildi. 15 Temmuz’un kilit isimlerinden olan Zekai Aksakallı kimdir? İşte detaylar…

YAŞ kararları açıklandı! Emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısından sonra YAŞ kararları açıklandı. YAŞ kararları kapsamında Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi. Kararların ardından Zekai Aksakallı araştırılmaya başladı. 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir rol oynayan 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kimdir?

Zekai Aksakallı kimdir?

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kilit bir rol oynayan 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı YAŞ kararları kapsamında emekliye sevk edildi. Zekai Aksakallı 2020 YAŞ kararları sonrası araştırılmaya başlandı. Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isteyenlerden cuntacı Semih Terzi’nin vurulması için emir vermişti.

Zekai Aksakallı kaç yaşında sorusuna da çok sayıda kişi cevap arıyor. 1962 doğumlu olan Zekai Aksakallı şu an 58 yaşında. Erzurum doğumlu olduğu bilinen Zekai Aksakallı Ömer Halisdemir ile beraber darbe girişiminde bulunanların Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmesini önlemişti. Zekai Aksakallı görevi 2020 yılı için de merak ediliyor. Zekai Aksakallı 2013 - 2017 yıllarında Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapmıştı. 20 Ağustos 2017 tarihinde 2. Kolordu Komutanı olarak atanmıştı. YAŞ kararları kapsamında Zekai Aksakallı emekli oldu.

Zekai Aksakallı hayatı da merak edilenler arasında bulunuyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Zekai Aksakallı, 17 yaşındayken Dünya Kros Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti ve 397 sporcu içinde 27. oldu. Zekai Aksakallı emekli olmadan önce 1984 senesinden beri aktif askerlik yaşamına devam ediyordu.

Zekai Aksakallı 15 Temmuz rolü

Zekai Aksakallı 2016 yılında gerçekleşen askeri darbe girişiminden kısa bir süre önce eşi ve koruması ile gazi ordu evinden çıkarken iki araç ile sıkıştırılmış ve ele geçirilmeye çalışılmıştı. Zekai Aksakallı mücadeleyle kurtulmuş olsa da eşi kolundan yaralanmıştı. Bu esnada Özel Kuvvetler Komutanlığı da içeriden ele geçirilmek için çalışılıyordu. Zekai Aksakallı Ömer Halisdemir’e karargaha girmeye çalışan Tuğgeneral Semih Terzi’nin öldürülmesini emretmişti.

Zekai Aksakallı’dan gelen emir üzerine Semih Terzi’yi vurarak öldüren Ömer Halisdemir, Semih Terzi’nin korumaları tarafından 30 kurşun ile şehit edilmişti. Zekai Aksakallı 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı “Eşkıyalar başarılı olamayacaklar!” şeklinde tepkisini göstermişti.

2016 yılında gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında darbe teşebbüsü esnasında gösterdiği mücadele nedeniyle Zekai Aksakallı; rütbe süresi dolmasına 1 sene daha olmasına rağmen Korgeneral rütbesine terfi ettirildi. Aynı zamanda Zekai Aksakallı 2016 yılında yapılan Fırat Kalkanı Operasyonu’nda da komutanlık yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok 'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok
Ayasofya imamı Bünyamin Topçuoğlu kimdir?Ayasofya imamı Bünyamin Topçuoğlu kimdir?
Migros kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar?Migros kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar?

En Çok Okunan Haberler

Çeşme'de Danla ile tatil! Pozları olay oldu

Çeşme'de Danla ile tatil! Pozları olay oldu

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Erdoğan'dan sürpriz telefon... İmamoğlu o görüşmeyi anlattı

Erdoğan'dan sürpriz telefon... İmamoğlu o görüşmeyi anlattı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

64 yıldır saçına makas değmedi!

64 yıldır saçına makas değmedi!

Meral Akşener'den flaş Ayasofya kararı

Meral Akşener'den flaş Ayasofya kararı

İlginizi Çekebilir

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Askeralma yönetmeliği değişti!

Askeralma yönetmeliği değişti!

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Cemal Metin Avcı kimdir?

Cemal Metin Avcı kimdir?

Şoför kavganın bitmesini bekledi! Zorla araçtan indirdiler

Şoför kavganın bitmesini bekledi! Zorla araçtan indirdiler

Diğer Haberler
Son dakika: İnternetten haksız kazanç sağlayan 67 şüpheli yakalandı

Son dakika: İnternetten haksız kazanç sağlayan 67 şüpheli yakalandı

Pınar Gültekin'in mezarında dikkat çeken detay!

Vahşice katledilmişti! Pınar'ın mezarında dikkat çeken detay

Ayasofya imamı Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Bünyamin Topçuoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ayasofya imamları!

Ayasofya imamı Bünyamin Topçuoğlu kimdir?

Ayasofya imamı Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer kaç yaşında ve nerede görev yapıyor?

Ayasofya imamı Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer kaç yaşında ve nerede görev yapıyor?

Ayasofya Camii baş imamı Mehmet Boynukalın kimdir? İşte Ayasofya imamları!

Ayasofya Camii baş imamı Mehmet Boynukalın kimdir?

Vakaların arttığı Şanlıurfa’da ekipler alarma geçti

Vakaların arttığı şehirde ekipler alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.