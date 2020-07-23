YAŞ kararları açıklandı! Emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?

Zekai Aksakallı kaç yaşında sorusuna da çok sayıda kişi cevap arıyor. 1962 doğumlu olan Zekai Aksakallı şu an 58 yaşında. Erzurum doğumlu olduğu bilinen Zekai Aksakallı Ömer Halisdemir ile beraber darbe girişiminde bulunanların Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmesini önlemişti. Zekai Aksakallı görevi 2020 yılı için de merak ediliyor. Zekai Aksakallı 2013 - 2017 yıllarında Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapmıştı. 20 Ağustos 2017 tarihinde 2. Kolordu Komutanı olarak atanmıştı. YAŞ kararları kapsamında Zekai Aksakallı emekli oldu.

Zekai Aksakallı hayatı da merak edilenler arasında bulunuyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Zekai Aksakallı, 17 yaşındayken Dünya Kros Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti ve 397 sporcu içinde 27. oldu. Zekai Aksakallı emekli olmadan önce 1984 senesinden beri aktif askerlik yaşamına devam ediyordu.

Zekai Aksakallı 15 Temmuz rolü

Zekai Aksakallı 2016 yılında gerçekleşen askeri darbe girişiminden kısa bir süre önce eşi ve koruması ile gazi ordu evinden çıkarken iki araç ile sıkıştırılmış ve ele geçirilmeye çalışılmıştı. Zekai Aksakallı mücadeleyle kurtulmuş olsa da eşi kolundan yaralanmıştı. Bu esnada Özel Kuvvetler Komutanlığı da içeriden ele geçirilmek için çalışılıyordu. Zekai Aksakallı Ömer Halisdemir’e karargaha girmeye çalışan Tuğgeneral Semih Terzi’nin öldürülmesini emretmişti.

Zekai Aksakallı’dan gelen emir üzerine Semih Terzi’yi vurarak öldüren Ömer Halisdemir, Semih Terzi’nin korumaları tarafından 30 kurşun ile şehit edilmişti. Zekai Aksakallı 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı “Eşkıyalar başarılı olamayacaklar!” şeklinde tepkisini göstermişti.

2016 yılında gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında darbe teşebbüsü esnasında gösterdiği mücadele nedeniyle Zekai Aksakallı; rütbe süresi dolmasına 1 sene daha olmasına rağmen Korgeneral rütbesine terfi ettirildi. Aynı zamanda Zekai Aksakallı 2016 yılında yapılan Fırat Kalkanı Operasyonu’nda da komutanlık yaptı.

