YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri

Yüksek Askeri Şura kararlarıyla mevcut komuta yapısının birlikteliğinin korunmasının ve yapılan nöbet değişiminin devam eden ve muhtemel operasyonlara olumlu yansımaya devam edeceği, TSK'nın harekat etkinliğini daha da artıracağı değerlendirilirken atama kararlarına ilişkin çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar kapsamında, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

12 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl, 313 albayın görev sürelerinin ise 2 yıl süreyle uzatıldığı kararlarla bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019'dan itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 itibarıyla emekliye sevk edildi.

- Yuvaya dönüşten generalliğe

Şura kararları kapsamında terfi eden isimler arasında Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Gür ve 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın da yer aldı. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığı yapan Tuğgeneral İsmail Üner de terfi eden bir diğer isim oldu.