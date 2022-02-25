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  4. Yaş sınırı kaldırıldı! Ukrayna, tüm sivilleri askere çağırdı

Yaş sınırı kaldırıldı! Ukrayna, tüm sivilleri askere çağırdı

25.02.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın operasyon başlattığı Ukrayna'dan gelen bir son dakika gelişmesi, bölgedeki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, yaş sınırı olmaksızın tüm sivilleri askere katılmaya çağırdı.

Yaş sınırı kaldırıldı! Ukrayna, tüm sivilleri askere çağırdı

Önceki gün Donbass bölgesinden Ukrayna işgaline başlayan Rusya, Başkent Kiev'e kadar ilerlerken bölgede yeni bir gelişme yaşandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yaş sınırlandırması olmaksızın tüm sivillere ülke savunmasına katılma çağrısı yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Birlik Komutanı Yuri Galushkin, yaşlarına bakılmaksızın tüm sivillerin askere alınması için prosedürlerin kolaylaştırıldığını bildirdi.

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Açıklamada, "Bugün, Ukrayna'nın her şeye ihtiyacı var. (Askere) Katılım için tüm prosedürler basitleştirildi. Yalnızca pasaportunuzu ve kimlik numaranızı getirin. Yaş sınırlaması yoktur." ifadelerine yer verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Asker Ukrayna
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