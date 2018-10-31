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Yas tutmaya giden Trump protesto edildi

31.10.2018 09:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 11 kişinin hayatını kaybettiği Pittsburgh'daki sinagogu ziyaret etti.

Ailesiyle birlikte kente giden Trump, protesto edildi.ABD Başkanı Donald Trump, 11 kişinin hayatını kaybettiği sinagogu ziyaret için Salı günü Pittsburgh'a gitti. Trump'a, eşi First Lady Melania, kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı olan Jared Kushner eşlik etti. Kente kurban yakınları ile birlikte yas tutmak için giden ABD Başkanı'nın Pittsburg'u ziyareti birçok kent sakini tarafından eleştirildi.

Trump'ın ziyareti nedeniyle düzenlene protesto gösterisine yüzlerce kişi katıldı. Yahudi derneği Bend the Arc'ın ABD Başkanına hitaben yazdığı açık mektubu 25 bin kişi imza attı. Mektupta Trump'ın, göçmenlere ve mültecilere yönelik kışkırtıcı sözler söylediği sürece Pittsburgh'a "hoşgelmediği" belirtildi.

Pittsburgh Post Gazette, Pittsburgh Belediye Başkanı Bill Peduto'nun Beyaz Saray'ın Trump ile bir görüşme davetini reddettiğini duyurdu. Yine Pennsylvania Valisi Tom Wolf'un Trump ile görüşmek istemediği belirtildi.

"Trump ülkedeki zehirli ortamdan sorumlu"

Trump'ı protesto edenler, ABD başkanının basın, mülteciler ve kendisini eleştirienlere karşı sözlü saldırılarıyla ülkedeki "zehirli ortamın" oluşmasında etkisi olduğunu savunuyor. Sinagogda 11 kişiyi öldüren saldırganın da sosyal medya aracılığıyla Yahudi düşmanlığı içeren paylaşımlar yaptığı bildirilmişti.

Tree of Life Sinagogu'nun hahamı Jeffrey Myers ve İsrail'in ABD Büyükelçisi Ron Dermer Başkan Trump'ı karşılayan isimler oldu. Myers CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ABD Başkanının her zaman "hoşgeldiğini" ifade etti. Yaklaşık dört saat Pittsburgh'da kalan Trump ve ailesin ardından sinagog saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

DW,epd/GA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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