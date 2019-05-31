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Yasa dışı ağaç kestiler, jandarmadan kaçamadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 14:49 | Son Güncelleme

Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda koruma altındaki 117 şimşir ağacını kesen 3 kişi, suçüstü yakalandı.Edinilen bilgilere göre, 3 şüpheli şahsın Ulus ilçesine bağlı Çerde köyü Kaya Arkası mevkiinde yasa dışı orman emvali (Şimşir ağacı) kesimi yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri operasyon için çalışma başlattı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda koruma altındaki 117 şimşir ağacını kesen 3 kişi, suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 3 şüpheli şahsın Ulus ilçesine bağlı Çerde köyü Kaya Arkası mevkiinde yasa dışı orman emvali (Şimşir ağacı) kesimi yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri operasyon için çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler aracı Arıt yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada 117 adet 1.20 metre boylarında şimşir ağacı bulundu. Şüpheliler hakkında ’Orman Kanunu’na muhalefet’ ve ’kamu malına zarar verme ve koruma altındaki ağaç türünü kesme’ suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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