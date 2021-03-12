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Yasa dışı bahis çetesine darbe: Liderleri dahil 28 kişi yakalandı

12.03.2021 19:14 | Son Güncelleme:
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Yasa dışı bahis çetesine darbe: Liderleri dahil 28 kişi yakalandı

Organize suç örgütü kurarak "yasa dışı bahis" suçunu işledikleri iddia edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen "Casper" lakaplı S.A'nın da bulunduğu belirtildi. Çetenin, paravan şirketler üzerine bankalarda bulunan 45 milyon lirası ele geçirildi.

Organize suç örgütü kurarak "yasa dışı bahis" suçunu işledikleri iddia edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli yakalandı.

12 İLÇEDE DEV OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, bir internet sitesi üzerinden organize suç örgütü kurarak "yasa dışı bahis" (7258 sayılı Kanun'a muhalefet) suçlarını işleyen 28 şüpheliyi, 12 ilçede 38 adrese düzenlediği eş zamanlı baskınla yakaladı.

WHATSAPP'TAN GÖRÜŞÜYORLAR

Yapılan araştırmalar sonucunda, bahis organizasyonunda elde edilen gelirlerin nakit olarak hesaplardan çekildiği ve örgüt yöneticilerine fiziki olarak ulaştırıldığı, şüphelilerin görev bölümlerine göre, ayrı ayrı gruplardan oluşturulduğu, farklı görevlerde bulunan şüphelilerin birbirleriyle temaslarının olmadığı, irtibat kurmaları gerekmesi durumunda WhatsApp uygulaması üzerinden görüşme yapıldığı, sık aralıklarda adreslerini değiştirdikleri ve bahis organizasyondan yüksek meblağlarda gelir elde ettikleri belirlendi.

45 MİLYON LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis sitelerinin kurgulandığı ve yönetildiği bilgisayar sistemleri, internet bankacılığı işlemlerinde kullanılan 250 adet akıllı telefon, çok miktarda henüz açılmamış sim kartları, çeşitli bankalara ait 178 adet banka hesap kartı, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek, 18 adet bilgisayar, 77 adet paravan şirketlere ait kaşe ve yasa dışı bahisten kazanıldığı değerlendirilen 200 bin lira, paravan şirketler üzerine bankalarda bulunan 45 milyon lira ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen "Casper" lakaplı S.A'nın da bulunduğu 28 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul

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