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Yasa dışı bahis çetesinin hesabında 37 milyon liralık hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Adana’da yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 32 zanlının hesabında 37 milyon 256 bin liralık hareket olduğu, yapılan aramalarda ise 196 bin lira değerinde altın, 7 bin 765 lira ve 900 Suudi Arabistan Riyalı ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adana’da yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 32 zanlının hesabında 37 milyon 256 bin liralık hareket olduğu, yapılan aramalarda ise 196 bin lira değerinde altın, 7 bin 765 lira ve 900 Suudi Arabistan Riyalı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, zanlıları yakalamak için savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yurt dışından internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarını tespit edilen zanlılara yönelik 4 Ağustos günü şafak vakti Adana merkezli 6 ilde operasyon yapan polis, 32 zanlıyı gözaltına aldı. Sorgula alınan zanlıların, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 bin 765 lira, 900 Suudi Arabistan Riyalı, 3 bin 700 lira sahte para, 196 bin lira değerinde altın 2 av tüfeği 42 cep telefonu, 9 harddisk, 7 dizüstü bilgisayar, 17 flash bellek, 30 sim kart farklı bankalara ait 21 kredi kartı ele geçirildi.
Ayrıca zanlılara hesabında ise kısa süre içinde gerçekleşmiş 259 işlemde 37 milyon 256 bin liralık hareket tespit edildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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