Yasa dışı bahis davasında adı geçen fenomen İbrahim Yılmaz'ın evi görenleri şaşkına çevirdi! Arabası milyonlar, yatak başlığı ise Endonezya'dan...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.

"OLAYDAN SONRA ÖĞRENDİM"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıkmıştı.

Yılmaz ifadesinde "Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitlerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" dedimişti.

EN AZ 150 BİN TL

Sosyal medyada viral olan görüntülerde ise Burak Çelebi isimli başka bir fenomene evini göstermiş.

Lüks sitedeki evini gezdiren Yılmaz, yatak başlığını Endonezya'dan getirttiğini söyledi. Video sahibi Çelebi ise evin kira tutarının en düşük ihtimalle 150 bin TL olduğunu dile getirdi.