Yasa dışı bahis hesaplarında 217 milyon dolar hareketlilik! Parayı 'Bitcoin' yapmışlar

Diyarbakır'da PKK ve FETÖ terör örgütü operasyonlarında dijital delilleri tespit eden Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, şimdi ise yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ın yönlendirmesiyle yasa dışı bahis çetesine operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli 16 ilde, 18 Mayıs'ta, 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Diyarbakır Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında çete lideri Murat A.'nın da bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüphelilerden 20'si, serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında çete lideri Murat A.'nın da olduğu 8'i mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelilerin olası operasyonda, paralara el koyulmaması düşüncesiyle elde ettikleri parayı kripto para birimi 'Bitcoin'e çevirdikleri öğrenildi.

HESAP HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Diyarbakır Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nce ilk kez yapılan teknik takip operasyonunda ele geçirilen hesap cüzdanlarındaki hareketlilik ise dikkat çekti. Çete lideri Murat A. adına açılmış 2 hesaptan birinde 850 ‘Bitcoin’, diğer cüzdanda ise 3 bin 142 ‘Bitcoin’ hareketi olduğu görüldü. Bu hareketliliğin de 217 milyon 400 bin dolar olduğu öğrenildi. Cüzdanlardan birinde de 682 bin 665 dolar olduğu öğrenildi.