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Yasa dışı bahis operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 08:50 | Son Güncelleme

Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs’ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs’ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliyi yakalamak için Adana, Mersin, Hatay, Muğla ve Kıbrıs’taki adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler buradaki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yasa dışı bahis operasyonu

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