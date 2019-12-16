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Yasa dışı bahis operasyonunda 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 16:54 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, banka hesaplarını yasa dışı bahis sitesine kullandırarak aracılık yaptığı tespit edilen ve hesaplarında 350 bin lira para hareketliliği bulunduğu belirlenip, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, banka hesaplarını yasa dışı bahis sitesine kullandırarak aracılık yaptığı tespit edilen ve hesaplarında 350 bin lira para hareketliliği bulunduğu belirlenip, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçen 12 Aralık'ta yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin banka hesaplarını yasa dışı bahis sitesine kullandırarak aracılık yaptığı belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında ise 350 bin lira para hareketliliği bulunduğu ve bu hesapların internet üzerinden kontrol edildiği ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ayrıca, '7258 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 35 bin 897 lira idari para cezası uygulandı.

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