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Yasa dışı bahis operasyonunda 15 gözaltı

07.12.2020 18:21 | Son Güncelleme:
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Antalya’da yasa dışı bahis oynatan 15 kişi, siber suçlarla mücadele polisinin eş zamanlı operasyonu ile yakalandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen şüphelilere yönelik yaklaşık 6 ay süren bir çalışma yürütüldü.

Antalya’da yasa dışı bahis oynatan 15 kişi, siber suçlarla mücadele polisinin eş zamanlı operasyonu ile yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen şüphelilere yönelik yaklaşık 6 ay süren bir çalışma yürütüldü. E.D’nin liderliğinde 15 şüphelinin yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattığı, para akışını yüz yüze gerçekleştirdikleri ve bu yöntemle yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. 1 Aralık Salı günü 16 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından 4 Aralık Cuma günü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 2 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheliden 1’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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