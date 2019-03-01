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Yasa dışı bahis operasyonunda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:42 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri belirlenen şüphelilerden 12'si, tutuklanması istemiye Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden N.K. ve T.B, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, diğer zanlıların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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