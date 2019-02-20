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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

Adana merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 107 zanlıdan 4’ü kadın 35 kişi adliyeye sevk edildi.Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şahıslar olduğunu belirledi.

Adana merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 107 zanlıdan 4’ü kadın 35 kişi adliyeye sevk edildi.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şahıslar olduğunu belirledi. Polis savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca suç örgütünün elemanlarını takip etti. Yapılan takipte çete liderinin Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan Riber O. olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Türkiye’de 11 ilde yasa dışı bahis oynattığını, Adana’da 3 kardeşinin işi organize ettiğini belirledi. Polis bu tespitlerin ardından operasyon için düğmeye bastı. 800 polis eş zamanlı olarak, gözaltı kararı verilen 146 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 107 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.
Yapılan incelemede bahis çetesinin, 2 bin 742 hesap üzerinden bugüne kadar 30 milyon 240 bin liralık para hareketi olduğu tespit edildi. Ayrıca gözaltına alınanların bahisten elde ettikleri değerlendirilen 753 bin 500 lira, 2 milyon 155 bin lira değerinde 21 lüks otomobil ve 34 milyon 911 liralık gayrimenkule el kondu. Ekipler bu malların yasa dışı bahisten elde edildiğini saptadı. Bahis çetesinin ise liderliğini yapan Riber O.’nun (44) KKTC’de ofis kiraladığı ve şebekeyi buradan yönettiği anlaşıldı. Riber O.’nun hesaplarını kullandığı kişilere 5 bin lira ödeme yaptığı, 1 kişinin de farklı bankalarda 7-8 hesabı olduğu öğrenildi. Ekipler çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığını saptadı. Bu hesaplara ise bloke kondu.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü kadın 35 zanlının sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Çete lideriyle birlikte diğer zanlıların sorgusu devam ediyor.

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