Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alınmıştı! "Operasyonların devam edeceğini düşünüyorum"

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında şarkıcı Serdar Ortaç sunucu Mehmet Ali Erbil ve milyonlarca takipçisi olan fenomenlerinde bulunduğu 23 şüpheliden 16'sı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL İÇİN EV HAPSİ KARARI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adliyede Ortaç ve Mehmet Ali Erbil pişman olduklarını söyledi. Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in için ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar verildi.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti. Erbil ve Ortaç'ın tutuklanması talep edildi.

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Operasyonların devam edeceğini söyleyen Avukat Rezan Epözdemir konuyu şu sözlerle değerlendirdi;

"OPERASYONLARIN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Toplamda 50 milyar doları aşan, yılda yaklaşık 10 milyar dolar bütçesi olan yasa dışı bahis organizasyonlarıyla ilgili soruşturmaların yapılması son derece önemli.

Bu yönüyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamını kutluyorum, ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma örneğinde olduğu gibi kamu vicdanını rahatsız eden milyar dolarların döndüğü böylesine hukuka aykırı bir alanla ilgili de emsal mahiyette olabilecek bir soruşturma ve operasyona imza atılmış olundu.

Toplamda 16 kişi gözaltına alındı, 5 kişi hakkında da yakalama kararı var. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında adli kontrol kararı verildi. Ev hapsi olarak değerlendirilse de bu konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol kararı...

Ünlülerin, sosyal medya fenomenleri hesapları üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapıldığı tespit edildi. Bahis ve şans oyunları hakkında kanun var. Bu soruşturmanın merkezinde yer alan hükümde kanunun 5. maddesidir. Spor müsabakalarına dayalı olarak şans oyunlarına bağlı olarak para nakline aracılık edenler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Yurt dışında oynatılan yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla internet yoluyla oynanmasına imkan sağlayan kişiler hapisle cezalandırılır. Burada daha belirleyici olan yasa dışı bahsi organize eden oynatan yer ve imkan sağlayan, yurt dışındaki bahis sitelerine erişimi sağlayan kişilerdir. Bunlara da etkili soruşturmalar yapılacaktır. Bunu öngörüyorum.

Bahis oynayanlar bakımından eylem kabahat olarak kalıyor ve para cezası uygulanıyor. Yasa dışı bahiste çoluğunun çocuğunun rızkını oraya veren binlerce vatandaşımız var. Bunun önüne geçebilmek gerekiyor."