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Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 4 ilde, yasa dışı bahis oyunundan elde edilen paraların nakline aracılık yaptığı belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Örgütün, ünlü roman ve film kahramanlarından 'Harry Potter'ın adını 'kod adı' olarak kullanarak, açtırdıkları banka hesaplarını komisyon karşılığı anlaştıkları 100'den fazla illegal bahis sitesine verdikleri belirlendi.

Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ettikleri belirlenen kişilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Suç örgütünün Mersin ve Adana'da bulunan öğrenci, işsiz veya asgari ücretli çalışanları ikna ederek belirli ücret karşılığında banka hesabı açtırdığı, ardından bu hesap bilgilerini toplayıp, KKTC'de yasa dışı bahis organizasyonunu yürütenlere vererek, yine yasa dışı bahiste kullandığı saptandı.

Bu bilgiler doğrultusunda şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin, Adana, Osmaniye ve Sivas'taki toplam 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü şüphelisi 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

YASA DIŞI BAHİS SİTESİYLE ANLAŞMIŞLAR

Ünlü roman ve film kahramanlarından 'Harry Potter'ın adını 'kod adı' olarak kullanan örgüt liderlerinin topladıkları banka hesaplarını komisyon karşılığı anlaştıkları 100'den fazla illegal bahis sitesine verdikleri ortaya çıktı.

PARAVAN ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA YURT DIŞINA ÇIKARIYORLAR

Ele geçirilen dijital materyal ve dokümanları inceleyen polis ekipleri, örgütün yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettiği paraları paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkardığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin yasa dışı bahis Harry Potter

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