Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ettikleri belirlenen kişilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Suç örgütünün Mersin ve Adana'da bulunan öğrenci, işsiz veya asgari ücretli çalışanları ikna ederek belirli ücret karşılığında banka hesabı açtırdığı, ardından bu hesap bilgilerini toplayıp, KKTC'de yasa dışı bahis organizasyonunu yürütenlere vererek, yine yasa dışı bahiste kullandığı saptandı.

Bu bilgiler doğrultusunda şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin, Adana, Osmaniye ve Sivas'taki toplam 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü şüphelisi 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

YASA DIŞI BAHİS SİTESİYLE ANLAŞMIŞLAR