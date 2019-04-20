Yasa dışı bahis oynatan 50 internet sitesi engellendi

Emniyet ve jandarma siber birimlerince 2017-2018 yıllarında bin 690 operasyonel çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda, 38 milyon 40 bin 582 Türk Lirası değerinde nakit ve taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu, bin 360 internet sitesi BTK tarafından erişime engellendi.

Bu yıl siber birimlerince yapılan 42 operasyonel çalışmada, 140 milyon lira değerinde nakit ve taşınır/taşınmaz mal varlığına da el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının siber birimlerince sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan siteler yakın takibe alındı.

72 bin SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı yapıldığı tespit edildi ve 95 toplu SMS hizmeti sağlayan şirket hakkında yasal işlem yapıldı. Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yapan 40 şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

- Ülke imajına ve ekonomisine ciddi zararlar veriyor

Yasa dışı bahisin kanunsuzluğa dayalı bir oyun olduğu, sonuçları bakımından ülke imajına ve ekonomisine ciddi zararlar verdiği belirtilen açıklamada, yasa dışı bahis sitelerinin SMS göndermek suretiyle, internet siteleri veya Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında reklam yaparak üye kazanmaya çalıştığı vurgulandı.

Yasa dışı bahis konusunda 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5. Maddesi'ne istinaden, "Yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar, yurt dışında faaliyet gösteren bahis sitelerinin Türkiye'de oynanmasına imkan sağlatanlar, yasa dışı bahisle bağlantılı olarak para transferine aracılık edenler, yasa dışı bahis sitelerini teşvik edici reklamlarını yapanlar" 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları, yasa dışı bahis oynayan şahısların 8 bin 546-34 bin 190 lira arasında idari para cezasıyla cezalandırılmaları öngörülüyor.

