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Yasa dışı bahis paraları iç çamaşırı ve paçalarından çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 09:29 | Son Güncelleme

ADANA'da, yasa dışı bahisten elde ettikleri toplam 225 bin liralık euro, dolar ve Türk Lirası'yla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmeyi planlayan 2 kişi, havalimanında polis tarafından yakalandı.

Yasa dışı bahis paraları iç çamaşırı ve paçalarından çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, yasa dışı bahisten elde ettikleri toplam 225 bin liralık euro, dolar ve Türk Lirası'yla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmeyi planlayan 2 kişi, havalimanında polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin paraların bir kısmını iç çamaşırlarının içine koyduğu, bir kısmını da pantolanlarının paçalarına bantla yapıştırdığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hasan Hüseyin T. (32) ve Ali İ.'nin (32) yasa dışı bahisten elde ettikleri paralarla KKTC'ye gideceği ihbarını aldı. Şakirpaşa Havalimanı'na giden polis, şüphelileri gözaltına aldı. Polis yaptığı üst aramasında Hasan Hüseyin T.’nin, iç çamaşırında 5 bin dolar, pantolon paçalarında ise 10 bin Euro ile cebindeki 9 bin euro’ya el koydu. Ali İ.'nin üzerinden de 13 bin Euro çıktı.
Polis, şüphelilerin üzerinden çıkan paraya el koydu. Ayrıca şüphelilerin üzerinden 3 cep telefonu ve çok sayıda sim kart çıktı.
AKILLI SAATLER
Polis ayrıca 2 şüphelinin kollarındaki akıllı saatlerinde incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Hasan Hüseyin T. ve Ali İ.'nin, KKTC'den Türkiye'deki diğer bahis çeteleriyle bu saatler ile irbirat kurduğunu saptadı. Sorgularında paraların kendilerine ait olduğunu söyleyen şüpheliler Hüseyin T. ve Ali İ. çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Yasa dışı bahis paraları iç çamaşırı ve paçalarından çıktıYasa dışı bahis paraları iç çamaşırı ve paçalarından çıktıYasa dışı bahis paraları iç çamaşırı ve paçalarından çıktıYasa dışı bahis paraları iç çamaşırı ve paçalarından çıktı

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