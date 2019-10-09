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YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE 18 TUTUKLAMA (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 10:01 | Son Güncelleme

- 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 41 kişiden 18'i tutuklandı - Şüphelilerin hesaplarında 30 milyon lira bulunduğu kaydedildi.

- 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 41 kişiden 18'i tutuklandı
- Şüphelilerin hesaplarında 30 milyon lira bulunduğu kaydedildi.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaşa dışı bahis şebekesine yönelik 3 ilde yaptığı operasyonun detayları belli oldu. 41 kişinin gözaltına alındığı operasyon 18 Eylül'de gerçekleşmişti. DHA kameralarına yansıyan operasyon anlarında şüphelilerin yasadışı bahis oynattıkları berber ve kıraathanelerde basılmıştı,
İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da 300 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

BİLGİSAYARLAR, TABLETLER VE 120 BİN LİRA NAKİT PARA...
Yakalanan şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda glock tabanca ve 17 mermi, 9 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 48 cep telefonu ile 53 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 hard disk ve 7 flash bellek, 120 bin 420 lira, çok sayıda hesap cüzdanı, banka kartları ve suça ilişkin olduğu tespit edilen dökümanlar ele geçirildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL VERİLERİN İNCELENMESİ SÜRÜYOR
Operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin banka hesaplarına da savcılık kararıyla bloke koydurarak para trafiğini durduruldu. Ekiplerin ele geçirdiği dijital verilerde yaptığı incelemeleri devam ediyor. Yapılan ilk incelemelere göre sanal bahis şebekesinde yaklaşık 30 milyon liranın bulunduğu tespit edildi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 41 şüphelinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 18 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyonun görüntüsü

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