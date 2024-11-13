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  4. Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! 6 kişiye yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! 6 kişiye yakalama kararı

13.11.2024 19:00
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Yasa dışı bahsi teşvik edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme ayrıca, tutuklanan sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Yağmur Şifa Yaprak ile adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Doğukan Demirtaş'ın sosyal medya hesapları kapatıldı. Erbil ve Ortaç'ı Malta'ya götüren ve teşvik videosunda birlikte yayın yapan Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! 6 kişiye yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında sanatçı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, yaklaşık 19 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Erbil ve Ortaç, 'Ev Hapsi' kararı ile serbest bırakılırken aralarında İbrahim Yılmaz'ında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

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6 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında yapılan operasyon sırasında yurt dışında oldukları belirlenen sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme kararıyla sosyal medya hesapları da kapatıldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILDI!

Soruşturma kapsamında ayrıca; Mehmetali Erbil ve Serdar Ortaç'ı Malta'ya götüren ve teşvik videosunda birlikte yayın yapan Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Yağmur Şifa Yaprak ile adli kontrol kararı verilen Doğukan Demirtaş'ın sosyal medya hesapları da kapatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma yasa dışı bahis cezası
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