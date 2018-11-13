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Yasa dışı bahis şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

MUĞLA merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden dün adliyeye sevk edilen 10'u, serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis şüphelileri adliyede

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden dün adliyeye sevk edilen 10'u, serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 24 kişi de bugün adliyeye gönderildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Muğla İl Emniyeti Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla merkezli İzmir ve Denizli'de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye 9 Kasım Cuma günü operasyon yapıldı. 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 34 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 19 kişinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 100'ün üzerinde dijital materyal, 43 bin lira, 4 kurusıkı ve uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınanlar dışında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen toplam 26 kişiye ise 130 bin liralık para cezası kesildiği kaydedildi. Şebeke üyelerinin banka işlemlerinde 5 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.
SİSTEMİ BÖYLE KURMUŞLAR
Şüphelilerin internet üzerinden bahis oynanabilen siteler açtığı da ortaya çıkarıldı. Sitelerin yurt dışından hazır satın alınıp, yönetildiği belirlendi. Siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site içeriğinin giriş yapılmadığı sürece görülemediği saptandı. Site yöneticilerinin, müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu kaydedildi. Para alışverişinin çoğunlukla elden, bir kısmının ise bankalarla internet üzerinden yapıldığının anlaşıldığı belirtildi. Nakit ödeme dışında veresiye ödemenin de yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yasa dışı bahis yöneticilerinin kendilerinin ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandıkları belirlendi. Sisteme para yatırmak isteyen kişinin, bağlı olduğu yöneticiye telefonla mesajla ya da anlık mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' ile benzeri uygulamalar üzerinden ulaşıp, oynamak istediği miktarı söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan 34 kişiden 10'u, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 24 kişi ise bu sabah adliyeye gönderildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürdürülüyor.

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Yasa dışı bahis şüphelileri adliyedeYasa dışı bahis şüphelileri adliyede

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