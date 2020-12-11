Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 47 siteye erişim engeli

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımların yapıldığı yurt dışı kaynaklı 47 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımlara erişimin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, Amerika, Taiwan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 14 adet müstehcen, 33 adet yasa dışı bahis içerikli paylaşımların olduğu internet sitelerinin URL adreslerini tespit etti. Daha sonra Bilgi Teknojileri ve İletişim Kurumuna bildirim yapılan yurt dışı kaynaklı 47 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Öte yandan, 13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 258 adet yasa dışı bahis ve 39 adet müstehcen içerikli olmak üzere toplam 297 siteye idari tedbir kararı uygulanması ve erişimin engellenmesi kararı verilmesinin sağlandığı belirtildi.

