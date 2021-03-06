Yasa dışı bahisçiler, kurbanlarını en çok izlenen filme reklam vererek bulmuş

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 7’si kadın 62 şüpheliden 39’u adliyeye sevk edilirken, zanlıların kurbanlarını internet üzerinden en çok izlenen filmlere reklam verip daha sonra da sosyal medya üzerinden irtibat kurarak ağlarına düşürdükleri ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı "Sanal Devriye" ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle yasa dışı bahis oynatanları 6 ay önce teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Polis yapılan takipte yasadı dışı bahis oynatanların organize bir şekilde hareket edip suç örgütü oluşturduklarını ve örgütün liderinin de İbrahim D., yöneticilerinin ise Murat S., Fatih Nevzat B. ve Yunus Emre U. olduğunu tespit etti. Polis bu tespitler üzerine 2 Mart günü şafak vakti Adana merkezli Osmaniye ve İzmir’de operasyon yaptı. 72 şüpheliyi gözaltına almak için harekete geçen polis şu ana kadar 7’si kadın 62 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan 3’ünün evinde 73 bin lira ve 100 euro, 2 tabanca, 1 uçak savar mermisi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Polis, yasa dışı bahis oynatan ve hesabını kullandıran 86 şahsın 199 hesabının 6 aylık hareketinin de 87 milyon 300 bin lira olduğunu belirledi. Polis ayrıca A.K. isimli şahsın hesap hareketliliğinin 3 milyondan, I.K. isimli şahsın 8 milyondan, U.S.’nin ise 5 milyondan fazla olduğunu belirledi. Yapılan çalışmada zanlıların ev hanımı, üniversite öğrencisi, işsiz kişiler olmak üzere toplam 86 kişiye aylık bin 350 lira maaş vererek 199 bankadaki hesaplarını kiraladığı ortaya çıktı. Çetenin özellikle ev hanımı, üniversite öğrencisi ve işsiz olan paraya ihtiyacı olan şahısları ağına düşürüp bunları kandırdığı belirlendi. Bu şahısların üzerinden 6 ayda 87 milyon 300 bin lira paranın çete liderine aktarıldığı tespit edildi. Ev hanımı, üniversite öğrencisi, işsiz vatandaşlar emniyette hesaplarında 6 ayda 5 milyon, 3 milyon, 1.5 milyon lira olduğunu öğrenince şaşkında dönüp, bu kadar para olduğunu bilmediklerini bir kişinin kendi yanlarına gelip aylık bin 350 lira karşılığı hesap açmalarını istediğini söyledi. Ayrıca polis, hesap sahibi dışında kazanılan paraların hesaplarda 15 bin lira olduktan sonra başka bir hesaba aktarılması için de aylık 3 bin lira maaş ödediği şahısların olduğunu da belirledi. Bu şahısları kiralanan hesaplarda para miktarı 15 bin lira olduktan sonra harekete geçip cep bankacılığıyla hesaptaki paraları bir üst hesaba aktardığı buna karşılıkta maaş aldığı belirlendi. Şahısların yakalanmamak için de daha önce ATM’den yaptıkları işlemleri artık tamamen mobil bankacılık sistemiyle yaptığını tespit etti.

“En çok izlenen filmlere reklam verip müşteri buluyorlar”

Zanlılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden oynatılan bir bahis sitesi adıyla yine internette en çok izlenen filmlere reklam verdiği öğrenildi. Polis, vatandaşların bu reklama tıkladığında canlı bahis oynama imkanı bulduğu hemen hangi maça oynayacağının sorulup ne kadar para yatıracağı öğrenilip bahis oynamasının sağlandığı tespit edildi. Ayrıca zanlıların bahis oynamak isteyenleri bir sosyal medya platformuna çağırıp buradan görüşerek sürekli yasa dışı bahis oynattıkları, kiraladıkları hesaplara da kazanılan paraların aktarıldığı belirlendi.

“Yenge-kayınbirader yasadı dışı bahisçi”

Bu arada örgütün liderliğini yapan İbrahim D.’nin yengesi Berna D.’nin de operasyon kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Berna D.’nin evden ve iş yerinden internet üzerinden bulduğu müşterileri yasa dışı bahis oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü. Ancak sanlı Berna D. bu iddiaları kabul etmedi. İbrahim D.’nin de aralarında bulunduğu 62 kişi yasa dışı bahis oynatmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aralarında çete liderinin de olduğu 22 zanlı tutuklanırken 10 zanlı adli kontrol şartıyla 30 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

