Yasa dışı bahisten hükümlüydü! Dilan-Engin Polat çiftinin dosyasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de girdi

Sosyal medya fenomenleri Engin-Dilan Polat çifti artık cezaevinde. Lüks yaşamlarıyla ünlenen çiftin her geçen bir başka bağlantısı daha ortaya çıkıyor. Son olarak şüpheli olarak soruşturmaya eklenen isimler dikkat çekti.

2 ŞÜPHELİ DAHA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

DHA'nın aktardığı bilgiye göre; soruşturma kapsamında bir MASAK raporu daha dosyaya eklendi. Ayrıca daha önce yasadışı bahis suçundan ceza alan Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli olarak dosyaya dahil edildi.

YASA DIŞI BAHİSTEN HÜKÜMLÜYDÜ

Veysel Şahin 2018'de "yasadışı örgüt kurmak" ve "bahis oynatmak" suçlarından10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, Nisan 2023'te tahliye edilmişti. Şahin'in mayıs ayında ise “7258 Sayılı Yasaya Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 21 yıl 8 ay ve 1.666.600 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

'ŞAMPİYOR LİGİ'NİN ŞİRKETLERİNE KAYYIM

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin ve Dilan Polat’ında aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak adlandırdığı fotoğraftaki fenomenlerin mal varlıklarına el konularak, 12 şirkete kayyım atanmasına karar verilmişti.