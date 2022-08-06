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  4. Yasa dışı bahse büyük darbe! Soylu duyurdu: TOTOBO çetesi çökertildi

Yasa dışı bahse büyük darbe! Soylu duyurdu: TOTOBO çetesi çökertildi

06.08.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TOTOBO isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini duyurdu. Operasyonda 59 kişinin gözaltına alınırken aralarında çetenin elebaşı olduğu da öğrenildi.

İstanbul'da yasa dışı bahse darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TOTOBO isimli çetenin çökertildiğini açıkladı.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildi. Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak, adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." dedi.

tklö

İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de operasyona ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yaklaşık 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; "TOTOBO" isimli yas adışı bahis siteleri üzerinden ilimizde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan örgüt çökertildi.

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Gözaltı Süleyman Soylu
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