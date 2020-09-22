HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yasa dışı bulundurulan Rhesus cinsi 2 maymun korumaya alındı

Yasa dışı bulundurulan Rhesus cinsi 2 maymun korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 00:29 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde yasa dışı bulundurulduğu tespit edilen Rhesus cinsi 2 maymunu koruma altına aldı.

Yasa dışı bulundurulan Rhesus cinsi 2 maymun korumaya alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, doğal ortamından alınarak kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak ve bu sömürüyü azaltmak için mücadelesini sürdürüyor.

Uluslararası Ticaretine İlişkin (CITES) Sözleşme gereği nesli tehlike altında olan yabani hayvanların beslenmesine izin vermeyen ekipler, Alaşehir ilçesindeki bir iş yerinde 2 Rhesus maymunu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Maymunları koruma altına ekipler, iş yeri sahibine 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uyguladı. Sağlık kontrolleri yapılan maymunlar, Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
ABD'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz cevabıABD'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz cevabı
Testi pozitif çıkan milletvekili, 'herkese tavsiye ediyorum' diyerek çamura atladıTesti pozitif çıkan milletvekili, 'herkese tavsiye ediyorum' diyerek çamura atladı
En Çok Okunan Haberler
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
Mario Mandzukic ile anlaşma sağlandı!
Mario Mandzukic ile anlaşma sağlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
AK Parti'de istifa şoku! Görevinden ayrıldı
AK Parti'de istifa şoku! Görevinden ayrıldı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! LPG tankı patlayan araçta yanarak can verdiler
LPG tankı patlayan araçta yanarak can verdiler
ABD'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz cevabı: Hukuki öneme sahip değil
ABD'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz cevabı
Ankara'da skandal: Ölen kişinin yakınları hastaneyi bastı!
Ankara'da skandal: Ölen kişinin yakınları hastaneyi bastı!
Darbedildiğini iddia eden CHP’li meclis üyesinden suç duyurusu
Darbedildiğini iddia eden CHP’li meclis üyesinden suç duyurusu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM’de çok sert sözler: Temelleri sarsıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM’de çok sert sözler
Ankara'da berber dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Berberde silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.