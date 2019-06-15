Yasa dışı dinleme sanıklarına, örgüt üyeliğinden ceza

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, 'yasa dışı dinleme' iddialarına ilişkin aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisine böcek koyduğu için hüküm giyen Sedat Zavar'ın da bulunduğu 19 sanıklı davada karar çıktı. Firari sanık Hurşit Uçak ile başka bir davada Ankara'da yargılanan Sedat Zavar ile 2 sanığın dosyası ayrıldı. 1 sanığın beraat ettiği, 1 sanığın ise daha önce aynı suçtan ceza alması nedeniyle davasının reddedildiği dosyada, 13 sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 1 yıl 10 ay 15'er günden 7,5'ar yıla kadar hapis cezası verildi. Uçak, dinlemelerle, modacı Cemil İpekçi suikastını önlediklerini öne sürmüştü.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde 2010-13 yılları arasında görev yapan, aralarında İstihbarat Şube eski Müdürü Hurşit Uçak'ın da bulunduğu polisler hakkında 29 Aralık 2014'de 'yasa dışı dinleme' operasyonu yapıldı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Uçak, soruşturma devam ederken, yeniden gözaltına alındı ve tutuklanarak, cezaevine konuldu. Şüpheliler hakkında 25 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

19 sanıklı davanın iddianamesine, sanıkların 8 müştekiyi, gerçeğe aykırı memur raporu ile iletişime müdahale talep formu tanzim ederek, usulsüzce dinlendikleri, aynı şekilde uzatma kararı aldıkları, bu şekilde kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edildiği iddiası yer aldı.

29 Nisan 2015'de yargılanmasına başlanan davada Hurşit Uçak, yaptığı savunmada, "Hizbullah terör örgütü üyesi olan ve hüküm giyen Emrah Yaman o kadar kurnazdı ki 1,5-2 yıl dinledik. Ancak telefonda hiçbir şey söylemiyordu. Kız muhabbeti yapıyordu. Biz bir sözünden harekete geçtik ve baskın yapıp evinde çuvallarla cephanelik bulduk. TNT kalıbı, Kalaşnikof, G3 mermileri ve bomba ele geçirdik. Hizbullah terör örgütü emirleri, İran'dan alıyordu. Bu kişi İran'a gidip cep telefonuna taktığı microchip ile talimatı alıp, Türkiye'ye geliyordu. Ele geçirdiğimiz microchip'te pornografik görüntüler çıktı. Hatta savcı bize 'bunu bana niye getirdiniz' dedi. Ama biz şifrelerini kırdık, porno fotoğrafların içerisinde ölüm emri verilenlerin listesi olan word dosyayı bulduk. Böylece İstanbul'daki modacı Cemil İpekçi suikastını önledik" dedi.

Uçak, tutuklandıktan 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere, 15 Temmuz 2015 günü tahliye edildi. Ardından da kayıplara karıştı.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın dünkü karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Ferdi Kaldı ve Hasan Altıntaş ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Kenan Kılıç, Mehmet Gökçe, Serdar Erkan ve Serdar Aydın ile bir başka suçtan tutuklu olan, bu davanın tutuksuz sanığı Sedat Zavar ile Sedat Doğan ve Osman Akdemir ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) üzerinden katıldı.

Yaklaşık 4 yıl süren yargılama sonunda mahkeme, sanıklardan Serdar Aydın, Serdar Erkan, Serkan Doğan, Kenan Kılıç, Yücel Bilgiç, Yusuf Çilingir, Hüseyin Topal, Mehmet Gökçe, Soysal Aktürk ve Sadık Gemiş'i, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etti. Etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklardan Serdar Doğan, Hasan Altıntaş ve Nadir Özpolat'a ise aynı suçtan 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası veren heyet, cezaları erteledi.

Haklarında Ankara'da farklı mahkemelerde yargılamaları devam eden Aslan Kartal, Sedat Zavar ve Gürhan Koca'nın dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme, tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Hurşit Uçak'ın dosyasını ayırdı.

Denizli'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Osman Akdemir hakkındaki kamu davası ise reddedildi.

Ceza alan 13 sanık hakkında 'haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği ve suç uydurma' suçlarından beraat kararı veren mahkeme, Ferdi Kaldı'nın tüm suçlardan beraatini kararlaştırdı.

Bu dosyadan tutuklu sanıkların tahliyesine karar veren mahkeme, ceza alan tüm sanıklara yurt dışına çıkış yasağı koydu.

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