HABER

Yasa dışı dinleme sanıklarına, örgüt üyeliğinden ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, 'yasa dışı dinleme' iddialarına ilişkin aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisine böcek koyduğu için hüküm giyen Sedat Zavar'ın da bulunduğu 19 sanıklı davada karar çıktı.

Yasa dışı dinleme sanıklarına, örgüt üyeliğinden ceza

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, 'yasa dışı dinleme' iddialarına ilişkin aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisine böcek koyduğu için hüküm giyen Sedat Zavar'ın da bulunduğu 19 sanıklı davada karar çıktı. Firari sanık Hurşit Uçak ile başka bir davada Ankara'da yargılanan Sedat Zavar ile 2 sanığın dosyası ayrıldı. 1 sanığın beraat ettiği, 1 sanığın ise daha önce aynı suçtan ceza alması nedeniyle davasının reddedildiği dosyada, 13 sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 1 yıl 10 ay 15'er günden 7,5'ar yıla kadar hapis cezası verildi. Uçak, dinlemelerle, modacı Cemil İpekçi suikastını önlediklerini öne sürmüştü.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde 2010-13 yılları arasında görev yapan, aralarında İstihbarat Şube eski Müdürü Hurşit Uçak'ın da bulunduğu polisler hakkında 29 Aralık 2014'de 'yasa dışı dinleme' operasyonu yapıldı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Uçak, soruşturma devam ederken, yeniden gözaltına alındı ve tutuklanarak, cezaevine konuldu. Şüpheliler hakkında 25 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.
19 sanıklı davanın iddianamesine, sanıkların 8 müştekiyi, gerçeğe aykırı memur raporu ile iletişime müdahale talep formu tanzim ederek, usulsüzce dinlendikleri, aynı şekilde uzatma kararı aldıkları, bu şekilde kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edildiği iddiası yer aldı.
29 Nisan 2015'de yargılanmasına başlanan davada Hurşit Uçak, yaptığı savunmada, "Hizbullah terör örgütü üyesi olan ve hüküm giyen Emrah Yaman o kadar kurnazdı ki 1,5-2 yıl dinledik. Ancak telefonda hiçbir şey söylemiyordu. Kız muhabbeti yapıyordu. Biz bir sözünden harekete geçtik ve baskın yapıp evinde çuvallarla cephanelik bulduk. TNT kalıbı, Kalaşnikof, G3 mermileri ve bomba ele geçirdik. Hizbullah terör örgütü emirleri, İran'dan alıyordu. Bu kişi İran'a gidip cep telefonuna taktığı microchip ile talimatı alıp, Türkiye'ye geliyordu. Ele geçirdiğimiz microchip'te pornografik görüntüler çıktı. Hatta savcı bize 'bunu bana niye getirdiniz' dedi. Ama biz şifrelerini kırdık, porno fotoğrafların içerisinde ölüm emri verilenlerin listesi olan word dosyayı bulduk. Böylece İstanbul'daki modacı Cemil İpekçi suikastını önledik" dedi.
Uçak, tutuklandıktan 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere, 15 Temmuz 2015 günü tahliye edildi. Ardından da kayıplara karıştı.
Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın dünkü karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Ferdi Kaldı ve Hasan Altıntaş ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Kenan Kılıç, Mehmet Gökçe, Serdar Erkan ve Serdar Aydın ile bir başka suçtan tutuklu olan, bu davanın tutuksuz sanığı Sedat Zavar ile Sedat Doğan ve Osman Akdemir ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) üzerinden katıldı.
Yaklaşık 4 yıl süren yargılama sonunda mahkeme, sanıklardan Serdar Aydın, Serdar Erkan, Serkan Doğan, Kenan Kılıç, Yücel Bilgiç, Yusuf Çilingir, Hüseyin Topal, Mehmet Gökçe, Soysal Aktürk ve Sadık Gemiş'i, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etti. Etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklardan Serdar Doğan, Hasan Altıntaş ve Nadir Özpolat'a ise aynı suçtan 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası veren heyet, cezaları erteledi.
Haklarında Ankara'da farklı mahkemelerde yargılamaları devam eden Aslan Kartal, Sedat Zavar ve Gürhan Koca'nın dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme, tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Hurşit Uçak'ın dosyasını ayırdı.
Denizli'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Osman Akdemir hakkındaki kamu davası ise reddedildi.
Ceza alan 13 sanık hakkında 'haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği ve suç uydurma' suçlarından beraat kararı veren mahkeme, Ferdi Kaldı'nın tüm suçlardan beraatini kararlaştırdı.
Bu dosyadan tutuklu sanıkların tahliyesine karar veren mahkeme, ceza alan tüm sanıklara yurt dışına çıkış yasağı koydu.

FOTOĞRAFLI

Yasa dışı dinleme sanıklarına, örgüt üyeliğinden cezaYasa dışı dinleme sanıklarına, örgüt üyeliğinden cezaYasa dışı dinleme sanıklarına, örgüt üyeliğinden ceza

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Ambarlı Limanı'nda 90 kilogram kokain ele geçirildiAmbarlı Limanı'nda 90 kilogram kokain ele geçirildi
Erdemli Cezaevinde ’isyan’ paniğiErdemli Cezaevinde ’isyan’ paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.