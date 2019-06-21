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Yasa dışı ekilen 14 bin kök haşhaş imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 17:45 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, yasa dışı ekildiği tespit edilen 14 bin 780 kök haşhaş, jandarma ekiplerince toplanarak, imha edildi.

Yasa dışı ekilen 14 bin kök haşhaş imha edildi

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, yasa dışı ekildiği tespit edilen 14 bin 780 kök haşhaş, jandarma ekiplerince toplanarak, imha edildi.
Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danişment Mahallesi'nde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Arazide yapılan incelemede, yasa dışı ekildiği belirlenen 14 bin 780 kök haşhaş toplandı ve yakılarak imha edildi. Tarla sahibi ve yasa dışım ekim yaptığı iddia edilen ismi öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

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Yasa dışı ekilen 14 bin kök haşhaş imha edildiYasa dışı ekilen 14 bin kök haşhaş imha edildi

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