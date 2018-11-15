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Yasa dışı göç son beş yılın en düşük seviyesinde

15.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

Frontex verilerine göre 2018 yılı son beş yıl içerisinde yasa dışı göçün en düşük olduğu yıl olmaya hazırlanıyor.

Yılın ilk on ayında yasa dışı geçişler yüzde 31 düştü.Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı (Frontex) 2018'in son beş yıl içerisinde AB topraklarına ayak basan sığınmacı sayısının en düşük olduğu yıl olarak kayıtlara geçebileceğini duyurdu.

Frontex, 2018'in ilk 10 ayında 118 bin 900 yasa dışı sınır geçiş tespit ettiklerini açıkladı. Bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 daha az olduğu vurgulandı.

Frontex yasa dışı geçişlerin düştüğünü açıklasa da, Avrupa kıtasına ulaşmak için Batı Akdeniz rotasını kullananların sayısının artmaya devam ettiği belirtildi. Ajans, Ekim ayında yaklaşık 9 bin 400 kişinin bu rotayı kullanarak Akdeniz'i geçtiğini açıkladı. Bu rakamın geçtiğimiz ayın aynı döneminin iki katı olduğu belirtildi. Güzergahı kullanan kaçak sığınmacıların büyük çoğunluğunu Fas, Gine ve Mali'den yola çıkanların oluşturduğu belirtiliyor.

Ekim ayında Doğu Akdeniz rotası üzerinden Avrupa'ya ulaşanların sayısının 5 bin 700 kişi olduğu da Frontex tarafından açıklandı. Bu rakamın 2017'deki rakamla yaklaşık olarak aynı olduğu belirtiliyor. Türkiye kara sınırından geçişlerdeki artışa dikkat çeken Frontex, Doğu Akdeniz rotası üzerinden ilerleyen kaçak sığınmacıların sayısının geçen yıla oranla yüzde 37 artarak 47 bin 100'e ulaştığını belirtti. Bu rotayı Suriye, Irak ve Afganistan'dan kaçanların tercih ettiği belirtildi.

DW/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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