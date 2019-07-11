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‘Yasa Dışı Göçmenlere Karşı Operasyonlar Hafta Sonunda Başlıyor’

11.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

New York Times gazetesi, Göçmen ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin ABD’nin 10 şehrinde yasa dışı göçmenlerin evlerine baskın düzenleyerek tutuklamalara başlayacağını yazdı. Gazete haberini İç Güvenlik Bakanlığı kaynaklarına dayandırdı

‘Yasa Dışı Göçmenlere Karşı Operasyonlar Hafta Sonunda Başlıyor’

New York Times gazetesi, Göçmen ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin ABD’nin 10 şehrinde yasa dışı göçmenlerin evlerine baskın düzenleyerek tutuklamalara başlayacağını yazdı. Gazete haberini İç Güvenlik Bakanlığı kaynaklarına dayandırdı.

Gazeteye bilgi veren yetkililer, baskınların 14 Temmuz Pazar günü başlayacağını ve birkaç gün süreceğini söyledi. İsmi açıklanmayan kaynaklar, göçmen polisinin haklarında sınır dışı edilmesi kararı olmasına rağmen ABD’de kalan yaklaşık 2 bin kişiyi hedef alacağını öne sürdü.

New York Times, tutuklanan ailelerin Teksas ve Pensilvanya’daki gözaltı merkezlerinde bir arada tutulacağını ancak yer kalmadığında sınır dışı edilene kadar otellere yerleştirme olabileceğini de bildirdi.

Vatandaşlık ve Göçmen Hizmetleri Başkan Vekili Ken Cuccinelli geçen Çarşamba günü, bu baskınların kesinlikle yapılacağını açıklamıştı. Beyaz Saray’da açıklama yapan Cuccinelli, ‘’Bu ülkede haklarında sınır dışı edilme kararı olan 1 milyon insan var. Size operasyonel eylemlerin ne zaman gerçekleşeceğini söylemeyeceğiz’’ demişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 5 Temmuz’daki açıklamasında toplu tutuklamaların yakında başlayacağını söylemişti. Geçen ayki baskın tarihinin ortaya çıkması nedeniyle operasyonu erteleyen Trump, ‘’4 Temmuz’dan sonra başlayacak. Ancak bunlara baskın demiyorum. Yıllar içinde buraya yasa dışı yollardan gelen insanları çıkarıyoruz’’ demişti.

Geçen ay ICE yetkilileri, ükeye yeni gelen yasa dışı göçmenleri hedef alacak operasyonlarla, güneybatı sınırına yığılan Orta Amerikalı aileleri caydırmayı amaçladıklarını bildirmişti.

ICE bir başka açıklamasında da sabıka kaydı olan kişilere odaklanacaklarını ancak ABD yasalarını ihlal eden her göçmenin de tutuklanabileceğini kaydetmişti.

Baskın söylentileri göçmen aileler arasında endişeye yol açmış durumda.

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