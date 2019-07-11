‘Yasa Dışı Göçmenlere Karşı Operasyonlar Hafta Sonunda Başlıyor’

New York Times gazetesi, Göçmen ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin ABD’nin 10 şehrinde yasa dışı göçmenlerin evlerine baskın düzenleyerek tutuklamalara başlayacağını yazdı. Gazete haberini İç Güvenlik Bakanlığı kaynaklarına dayandırdı.

Gazeteye bilgi veren yetkililer, baskınların 14 Temmuz Pazar günü başlayacağını ve birkaç gün süreceğini söyledi. İsmi açıklanmayan kaynaklar, göçmen polisinin haklarında sınır dışı edilmesi kararı olmasına rağmen ABD’de kalan yaklaşık 2 bin kişiyi hedef alacağını öne sürdü.

New York Times, tutuklanan ailelerin Teksas ve Pensilvanya’daki gözaltı merkezlerinde bir arada tutulacağını ancak yer kalmadığında sınır dışı edilene kadar otellere yerleştirme olabileceğini de bildirdi.

Vatandaşlık ve Göçmen Hizmetleri Başkan Vekili Ken Cuccinelli geçen Çarşamba günü, bu baskınların kesinlikle yapılacağını açıklamıştı. Beyaz Saray’da açıklama yapan Cuccinelli, ‘’Bu ülkede haklarında sınır dışı edilme kararı olan 1 milyon insan var. Size operasyonel eylemlerin ne zaman gerçekleşeceğini söylemeyeceğiz’’ demişti.