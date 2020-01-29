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Yasa dışı horoz dövüştüren 23 kişiye 7 bin 790 TL ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:13 | Son Güncelleme

Bayburt merkez Gökpınar köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından horoz dövüştüren şahıslara baskın yapıldı.

Yasa dışı horoz dövüştüren 23 kişiye 7 bin 790 TL ceza kesildi

Bayburt merkez Gökpınar köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından horoz dövüştüren şahıslara baskın yapıldı. Yasa dışı horoz dövüştüren 23 kişiye 7 bin 790 TL ceza kesildi.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde merkez Gökpınar köyünde A.S. isimli şahsa ait hayvan çiftliğinde yasa dışı horoz dövüşü müsabakası yapılacağı bilgisi aldı. Jandarma Komutanlığınca adli makamlardan alınan arama kararına istinaden hayvan çiftliğine baskın düzenlendi. Seyirci tribünü ve dövüş ringi bulunan tek katlı ahır içinde ikisi organizatör olmak üzere toplam 23 kişi yakalandı. Horoz dövüşünü organize eden A.S. ve E.S. isimli şahıslara kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.
Yapılan baskında kabahatler kanunundan horoz sahibi 3 kişiye 750 TL, 20 kişiye ise 277 TL olmak üzere toplamda 7 bin 790 TL idari para çarptırıldı. Horozlara veteriner raporu alınmasının ardından Bayburt Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğünü tarafından ayrıca idari işlem yapılacak.
Öte yandan Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından, sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin sağlanması kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Yasa dışı horoz dövüştüren 23 kişiye 7 bin 790 TL ceza kesildi

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