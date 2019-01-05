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Yasa dışı muayenehaneye ilaç temin eden eczacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 11:27 | Son Güncelleme

Altındağ'daki yasa dışı muayenehane olarak kullanılan bazı mekanlara ilaç ve tıbbi malzeme temin ettiği belirlenen eczacı, bir yabancı uyrukluya satış yaparken suçüstü yakalandı - Operasyonda 4 bin 244 adet ilaç, 750 adet enjektör ve 20 adet damla ele geçirildi

Altındağ'daki yasa dışı muayenehane olarak kullanılan bazı mekanlara ilaç ve tıbbi malzeme temin ettiği belirlenen eczacı, bir yabancı uyrukluya satış yaparken suçüstü yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ Gürpınar Mahallesi ve Doğu Mahallesi'nde iki ikametin Suriye uyruklu kişiler tarafından çoğu yabancı uyruklu kişilere sözde "sağlık hizmeti" vermek için yasa dışı muayenehane olarak kullanıldığını tespit etmesi üzerine söz konusu adreslere ağustos ayında operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, Çankaya Bahçelievler Mahallesi'nde eczacılık yapan M.P'nin, bu sözde muayenehanelere ilaç temin ettiğini tespit etti.

Doğu Mahallesi'ndeki kaçak bir muayenehaneye otomobille ilaç ve tıbbi malzeme getiren eczacı M.P. ile bunları satın alan Suriye uyruklu İ.A. suçüstü yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 4 bin 244 adet ilaç, 750 adet enjektör ve 20 adet damla ele geçirildi.

Söz konusu ilaçlara İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" ile "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten yasal işlem yapıldı.

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Altındağ Ankara Emniyet Müdürlüğü Eczacı Yasadışı muayenehane

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