Yasa dışı organ ticaretine ameliyat masasında operasyon

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT'ta polis ekipleri, yasa dışı organ ticareti yapıldığı ihbarı üzerine özel bir hastaneye ameliyat saatinde operasyon düzenledi. 10 bin dolara Suriyeli bir kişinin böbreğini almak istediği belirlenen İsrailli, böbreğini satan kişi, organ naklini yapacak doktor ve tercüman gözaltına alındı.

Yasadışı organ ticareti ihbarı üzerine İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı sosyal medya üzerinden anlaştıklarını belirlediği şüphelilerin akraba gibi görünmek için sahte pasaport düzenlediklerini belirledi.

HASTANEYE OPERASYON

Şüpheliler, Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye verdikleri sahte belgelerle organ nakli yapılmasını talep etti. Organ nakli prosedürlerini uygun bulan hastane yetkilileri, 21 Haziran'a ameliyat günü verdi. Ekipler, hastaneye ameliyat saatinde baskın yaptı.

10 BİN DOLAR BÖBREK

Suriye uyruklu 32 yaşındaki Ahmet Zına, İsrail uyruklu 50 yaşındaki Nimer Hayadrı'ye 10 bin doları karşılığında böbreğini vermek üzereyken operasyon durduruldu.