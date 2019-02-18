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Yasa dışı plastik geri dönüşümü Malezya'yı kirletiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

Geçen yıl 750 bin ton plastik atık alan Malezya'da bu atıkların büyük çoğunluğu geri dönüştürülmezken, yerel yönetimlerden izinsiz faaliyet gösteren çok sayıda plastik atık geri dönüşümü fabrikası çevre kirliliğine sebep oluyor - Yasa dışı geri dönüşüm tesislerinin, yurt dışından aldıkları plastik atıkları gizlice toplu halde yakması fabrikaların bulunduğu bölgelerdeki halkın sağlığını olumsuz etkiliyor - Şimdiye kadar bu tür 61 tesisi kapatan Malezya hükümeti, martta 100'ün üzerinde tesisi daha kapatmayı planlıyor

Malezya'da yurt dışından gelen plastik atıkları toplayan yasa dışı geri dönüşüm tesisleri ülke genelinde çevre kirliliğine sebep oluyor.

Dünyanın en fazla plastik atık ithal eden ülkelerinden Malezya, resmi verilere göre geçen yıl yaklaşık 750 bin ton plastik atık aldı. 2017'ye kıyasla ülkenin plastik atık ithalatı 2017'de 200 ton artış gösterdi.

Bu atıkların geri dönüşümle kullanıma kazandırılmak için ülkeye getirildiği iddia edilse de istatistiklere göre plastik atıkların çok az kısmı geri dönüştürülüyor.

Greenpeace Malezya'nın hazırladığı raporda, 2013'te ülkeye gelen yaklaşık 200 bin ton plastik atığın sadece yüzde 2'sinin geri dönüşüme girdiği, geri kalanının ise yakılarak nehirlere atıldığı belirtildi.

Plastik atıklardaki geri dönüşüm eksikliğine, bu işten kısa süreli kar sağlama amacı güden yasa dışı geri dönüşüm fabrikalarının yol açtığı ifade ediliyor.

- Plastik atıklar gizlice yakıldığı ididası

Malezyalı çevre gönüllüsü kuruluşlara göre, geri dönüşüm fabrikası adı altında kurulan bu tesisler, yurt dışından aldıkları plastik atıkları toplu halde gizlice yakıyor.

Bazı tesisler ise geri dönüşüm yaptıkları yönünde sahte raporlar hazırlatıyor.

Ülkenin batı kıyısındaki Kuala Langat bölgesi, yasa dışı geri dönüşüm tesislerinin en çok bulunduğu yer olarak biliniyor. Malezya'nın en uzun akarsularından Klang Nehri'nin bu bölgeden geçmesi, çöplerin nehre atılmasını kolaylaştırıyor.

Bölgeye bağlı Jenjarom kasabası ise plastik atık yığınının yarattığı kirlilikten en çok etkilenen yerlerden biri olarak gösteriliyor. Jenjarom'da yasa dışı tesislerin depolayıp geri dönüştürmediği plastik atıkların toplam ağırlığının, 17 bin tonu bulduğu kaydediliyor.

- "Yanan atıklardan çıkan duman kansere yol açan madde içeriyor"

Jenjarom kentinde yakılan plastik atıkları inceleyen Singapur Devlet Üniversitesinin Kimyasal ve Biyomoleküler Mühendislik bölümü öğretim üyesi Prof. Tong Yen Wah, yanan atıklardan çıkan dumanın kansere yol açan madde içerdiğini belirtti.

Tong, kentte dumanlardan etkilenerek sıkça öksüren ve solunum sıkıntısı çekenlerde kanser riski bulunduğunun altını çizdi.

Çevre gönüllüsü kuruluşlar, geçen yıl kent genelinde toplamda 33 yasa dışı geri dönüşüm fabrikası tespit etmişti.

- 100'ün üzerinde yasa dışı geri dönüşüm tesisi kapatılacak

Son yıllarda artış gösteren yasa dışı plastik atık geri dönüşüm fabrikaları konusunda Malezya hükümeti de adımlar atıyor.

Geçen yıl mayıstan bu yana ülke genelinde bu tür 61 tesisi kapatan hükümet, martta 100'ün üzerinde yasa dışı tesisi daha kapatmayı planlıyor.

Konuyla ilgilenen Konut ve Yerel Yönetim Bakanı Zuraida Kamaruddin, bu tesislerin kırsal bölgelerdeki toprak sahiplerinden arazi satın alınarak kurulduğunu, bu nedenle arazi satanları da tespit edeceklerini vurguladı.

Zuraida ayrıca, kaçak geri dönüşüm tesisi kuranlara yönelik cezaların artırılacağını bildirdi.

- Her fabrikanın 7 bin ton plastik atığı var

Yasa dışı tesislerin kapatılması, bu tesislerin geride bıraktığı plastik atık yığınları sorununu da beraberinde getiriyor.

Her bir yasa dışı tesisin deposunda ortalama 7 bin ton plastik atık biriktiği belirtiliyor.

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fabrika geri dönüşüm Malezya Plastik Yasa Dışı

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